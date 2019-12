Tekashi es condenado a dos años de prisión tras estar en pandilla

El rapero Tekashi 6ix9ine fue sentenciado a dos años de prisión el miércoles por un juez que dijo que su extraordinaria cooperación con los fiscales le permitió esquivar posibles décadas en prisión, pero no lo absolvió por completo por usar una pandilla violenta como su "escuadrón personal".

El intérprete de 23 años, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, podría haber enfrentado un mínimo obligatorio de 37 años de prisión por delitos que incluyeron la orquestación de un tiroteo en el que resultó herido un espectador inocente.

Además de la sentencia de prisión drásticamente reducida, el juez federal de distrito Paul A. Engelmayer también lo multó con $ 35,000 y le ordenó realizar 300 horas de servicio comunitario después de que se declaró culpable a principios de este año por cargos que lo acusaron de unirse y dirigir la violencia de la pandilla conocida. como Nine Trey Gangsta Bloods.

Tekashi 6ix9ine ya ha cumplido 13 meses y se lanzará a fines de 2020.

El procedimiento de sentencia de tres horas del miércoles incluyó mucho drama, incluido un momento en el que el rapero parecía visiblemente conmocionado al ver a su padre natural, alguien con quien no había estado en contacto desde los 9 años, entre los espectadores en la sala del tribunal. Cuando el padre se levantó e intentó dirigirse al juez, Tekashi 6ix9ine no se dio la vuelta para mirar a su padre. Su abogado y un fiscal acordaron que el hombre no debería hablar.

Una mujer que se identificó solo como L.L. sollozó mientras culpaba al rapero por el día que recibió un disparo en el pie. Ella exigió una disculpa y Tekashi 6ix9ine lo hizo, diciendo que él pagaría sus facturas médicas.

Después de su arresto, Tekashi 6ix9ine se deshizo de la reputación de forajido que había curado en línea y testificó contra sus compañeros de pandillas a principios de este año, lo que provocó que algunos lo calificaran de "soplón". miembros.

Engelmayer dijo que encontró divertidos algunos de los memes de Internet durante el juicio, incluso a costa de Tekashi 6ix9ine y de sí mismo, pero criticó duramente a quienes se burlaron de la cooperación de Tekashi 6ix9ine.

“Su cooperación fue impresionante. Fue un cambio de juego. Fue completo y valiente ”, dijo el juez.

Pero el juez dijo que la cantidad de tiempo que el rapero ya pasó en prisión no fue suficiente para la violencia de sus crímenes. Señaló que muchos artistas cantan sobre el crimen organizado, citando "Murder Incorporated" de Bruce Springsteen.

"Usted, Sr. Hernández, esencialmente se unió a Murder Incorporated", dijo Englemayer.

El juez dijo que no había razón para ello, ya que Tekashi 6ix9ine había alcanzado el éxito comercial y la fama antes de que él decidiera "unirse a la pandilla y usarla como su escuadrón personal".

Antes de su sentencia el miércoles, Tekashi 6ix9ine expresó su pesar por unirse a la pandilla, disculpándose con su familia, sus fanáticos y las víctimas del caso. "Tomé muchas malas decisiones en la vida, pero eso no me convierte en una mala persona", dijo en una larga carta que leyó en la corte.

Compartió un remordimiento similar por sus acciones en una carta que escribió la semana pasada a Engelmayer, discutiendo el alivio que sintió cuando fue arrestado y su plan de hacer las paces al advertir a otros que no sigan su camino.

"Estoy contento de que el público haya podido presenciarme lidiar con las consecuencias de mis acciones porque siento que arroja una luz sobre lo que puede resultar de la afiliación a una pandilla", escribió.

El fiscal federal adjunto Michael Longyear dijo que la cooperación del rapero "no solo fue sustancial, sino extraordinaria". Dijo que Tekashi 6ix9ine comenzó a hablar libremente sobre las actividades de la pandilla cuando el FBI le ofreció protección el día antes de ser arrestado. El rapero se reunió con las autoridades casi dos docenas de veces.

“Fue sincero. Él fue comunicativo. Era un libro abierto ”, dijo Longyear. El fiscal dijo que permitió al gobierno acusar a miembros de pandillas adicionales y su testimonio ayudó a condenar a los líderes de la pandilla.

Longyear dijo que fue aún más notable dado el peligro que él y su familia enfrentarán como resultado.

"Para siempre, en opinión del gobierno, tendrá que mirar por encima del hombro", dijo Longyear.

Los fiscales han descrito a Nine Trey como una de las consecuencias más violentas de United Bloods Nation, con miembros en todo el país. Tekashi 6ix9ine reubicó a su familia antes de que su cooperación se hiciera pública y luego lo trasladaron a una prisión diferente y a una unidad sin pandilleros, dijo el gobierno.

Su cooperación podría hacerlo elegible para un programa de protección de testigos, aunque sus distintivos tatuajes faciales, incluido un gran "69" en la frente, podrían hacer que ocultar su identidad sea un desafío.

En un testimonio de septiembre, Tekashi 6ix9ine dijo al jurado que su papel en Nine Trey era "seguir haciendo golpes y ser el apoyo financiero para la pandilla ... para que puedan comprar armas y cosas así". Al preguntarle qué recibió a cambio, él respondió: "Mi carrera. Tengo la credibilidad de la calle. Los videos, la música, la protección, todo lo anterior ".

El año pasado, tuvo una canción de éxito multiplatino, "Fefe", con Nicki Minaj, que alcanzó el número 3 en las listas de éxitos, y "Stoopid", con el rapero encarcelado Bobby Shmurda.

Tekashi 6ix9ine fue trolleado repetidamente durante el juicio por raperos como The Game y Snoop Dogg, quienes escribieron en Instagram que estaba agotado en comparación con su amiga Martha Stewart, quien una vez estuvo en una prisión de cinco meses por mentir sobre una venta de acciones.

El juez señaló que el encarcelamiento de Tekashi 6ix9ine no parece haber dañado su carrera de rap y su comerciabilidad, lo que demuestra el viejo dicho de que "ninguna publicidad es mala publicidad".

Aún así, le advirtió que no cometiera más crímenes.

"Estados Unidos ama el regreso, pero probablemente hay límites para eso", dijo.