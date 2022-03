Televidentes exigen salida de Laura G de VLA tras "imprudentes comentarios"

Ahora usuarios de Internet exigen que saquen a Laura G de Venga la Alegría debido a sus malos comportamientos. Cabe destacar que esta no es la primera vez que se busca el despido de la conductora, ya que se ha visto envuelta en diferentes polémicas por su actitud, personalidad y comentarios "imprudentes".

Sin quedarse callada, Laura G aseguró que Mati Álvarez , la campeona de tres ediciones de Exatlón México, sólo se la ha pasado quejándose de distintas circunstancias, pero eso no fue todo, también abrió la posibilidad de que exagere lesiones para beneficiarse de alguna manera.

En la sección de Exatlón México All Star, Laura G comentó junto a Macky González y Ricardo Casares sobre el rendimiento que hasta ahora han tenido los atletas del equipo rojo, momento en el que surgió la polémica.

Mientras se habló sobre Exatlón México , Laura opinó sobre el desempeñó que han tenido los atletas durante esta temporada y lo que externó no fue para nada del agrado de los televidentes, quienes no dudaron en ir a referirse al tema en las redes sociales.

