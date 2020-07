Televisa le cierra las puertas a Marco Antonio Regil luego de irse a TV Azteca

Marco Antonio Regil era uno de los conductores estrellas de Televisa, tanto que gozaba de un "jugoso" contrato de exclusividad. Estuvo al frente de exitosos programas de la televisora como "Atínale al precio", "Mi sueño es bailar" y "100 mexicanos dijeron". Asimismo fue en su momento uno de los presentadores estelares del Teletón.

En 2017 terminó su contrato de exclusividad en Televisa y ante esto, Marco Antonio Regil (originario de Tijuana, Baja California), decidió buscar oportunidades labores en TV Azteca. De acuerdo con el programa de YouTube "Chacaleo", el presentador de televisión se acercó a Pati Chapoy para pedirle ayuda en la televisora del Ajusco, algo que Televisa lo consideró como una traición.

Anteriormente surgieron los rumores de que Marco Antonio Regil sería el nuevo conductor de La Academia, pero supuestamente no se llegó a un acuerdo con TV Azteca. Ante la falta de empleo en su país, el conductor de televisión se fue a Estados Unidos. En el país vecino formó parte del matutino Un Nuevo Día de la cadena hispana Telemundo.

Ante la sorpresa del público, el año pasado anunció que se iba del programa de televisión ya que quería enfocarse de lleno en un nuevo proyecto, una pasión que desarrolló tras la lamentable muerte de su mamá: orador motivacional.

Recientemente se dio a conocer que Héctor Sandarti será el conductor de programa "Minuto para ganar VIP", programa de concursos basado en "Minute to win it" de Estados Unidos, que años atrás Marco Antonio Regil conducía cuando era parte de Televisa.

Antes de que se diera a conocer el nombre de Héctor Sandarti, se llegó a decir que Marco Antonio Regil regresaría a la televisora para conducir "Minuto para ganar VIP", sin embargo, Televisa lo habría descartado en venganza por haber pedido trabajo en TV Azteca.

En mayo pasado Marco Antonio Regil compartió esta reflexión en su feed de Instagram: "'todos tenemos sueños, pero no todos estás dispuestos a pagar el precio para alcanzar sus sueños'. Palabras de Doña Irma que viven siempre en mi corazón, pues todo tiene un precio y en este caso no se trata de 'atinarle' o de 'suerte', como lo promovía en esta foto de 1997 con nuestras queridas Diana, Peony, Roxy y Cinthya. Ese fue un sueño que me costó 12 años de trabajo muy duro y que por falta de educación emocional me mandó al hospital en varias ocasiones, sino de conocerte muy bien para que seas realista y decidas por qué sueños estas realmente dispuesto a pagar el precio".

Porque nada es gratis y hasta para la lotería o un concurso hay que comprar boleto o levantarte temprano para ir a un casting y después jugar bien. ¿Ya te conoces bien? ¿Has descubierto si tu mente se comporta como tu aliada o te sabotea?

