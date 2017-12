Televisa les paga exclusividad a ellos, ¡pero no trabajan!

La situación de la televisora más grande del país este año ha sido variable, entre que sus finanzas suben y bajan, y que también muchas de sus estrellas o famosos se han quedado a regañadientes o simplemente se fueron.

Pero tres celebridades en especial siguen teniendo a bien el cobrar una buena cantidad de dinero sin estar en la pantalla o tener un programa que esté al aire.

En este caso estas estrellas de la pantalla, aunque ya no lo demuestren, siguen estando en la gran nómina de empresa, y estas personas son Laura Bozzo, Inés Gómez Mont y Joaquín López-Dóriga.

Una de las razones es que al parecer sus contratos de exclusividad se firmaron por varios años y a la televisora de San Ángel le saldría más caro cancelarlos, que seguirles pagando mes con mes.

La conductora de nacionalidad peruana que actualmente es nacionalizada mexicana hizo su retirada del Canal de las Estrellas en el año de 2015 en diciembre, pero su contrato con la empresa de Emilio Azcárraga vence en 2020.

#PosadaTelevisa Una publicación compartida de Adrian Uribe (@adrianuribe) el 9 de Dic de 2015 a la(s) 12:27 PST

En el caso del periodista, López-Dóriga dejó la titularidad del noticiario nocturno a mediados de 2016, mientras que su programa de debate "Chapultepec 18" salió del aire hace casi un año. Respecto a la presentadora, "La Gómez Mont" se despidió de la emisión ¡Cuéntamelo ya! en enero de este año por problemas de salud. A la "ojiazul" la operaron de un quiste que tenía en el cerebro.

TE PUEDE INTERESAR

El mensaje de Galilea Montijo a quien llama su amiga

La conductora Galilea Montijo, sin duda, es una de las famosas más queridas de la televisión y de las redes sociales en donde comparte fotos y videos y enamora a sus seguidores.

❄️❄️❄️ Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 16 de Dic de 2017 a la(s) 6:17 PST

En una reciente publicación, Montijo compartió una imagen en la que se le observa estar sentada en el suelo en Nueva York.

Junto a la imagen, Gali como de cariño la llaman sus fanáticos, escribió un mensaje a su amiga la bailarina de ballet, cantante y actriz mexicana de teatro y televisión, Bianca Pamela Marroquin.

���� trabajando como niños @bernardojavier6 #pequeñosgigantes casting Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 16 de Dic de 2017 a la(s) 5:18 PST

“Que emoción y orgullo siento cuando veo tus fotos por todo New York te adoro @biancapamelamarroquin eres la mejor #Chicago casi me sale igual la pose”, publicó la famosa concudtora.

Galilea le manda un polémico mensaje a su "amiga"

La conductora Galilea Montijo vuelva a dar de qué hablar, ahora en un video que comparte Deborah Livas, una chica trans que se ha vuelto un fenómeno viral, que cuenta con un canal de Youtube en donde narra sus encuentros sexuales con sus clientes, lo que ha enloquecido a sus 130 mil suscriptores, ya que utiliza un peculiar lenguaje que divierte a los usuarios.

Esta vez, es la misma Deborah Livas quien comparte en su red social de Facebook un video en el que se puede apreciar a Galilea Montijo y a Alfonso Waithsman, el maquillista favorito de las grandes estrellas, mandándole un mensaje de cariño a la famosa youtubera.

“Ma Che Bella” @laurapausini #posada2017 Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 14 de Dic de 2017 a la(s) 10:18 PST

Sin embargo, al momento de mandar saludos mencionan del nombre de “Bárbara”, y no el de Deborah, pero parece ser que todo se trata de una confusión y la chica trans interpreta que el saludo sí es para ella.

“Barbarita, te mandamos besos, te queremos”, le dice Alfonso Waithsman, a lo que Galilea le dice “Barbarita, barbarota, besos mija, no se me ha hecho que me cuentes historias”, y finaliza el video diciendo: “Cuídate la cola mija, por aquello de las infecciones”.

Que tercia �� @waithsman @bernardojavier6 #posada2017 Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el 14 de Dic de 2017 a la(s) 10:08 PST

Hasta el momento el video tiene más de 500 reacciones y los usuarios no se han tardado en comentar y evidenciar a Galilea, por llamarla "Bárbara" en vez de por su nombre, y otros la llaman "suertuda" por que la conductora se haya tomado el tiempo el saludar a la chica trans.

Conoce a Deborah Livas en unos de sus videos más populares en su canal de Youtube Deborah Livas Official.