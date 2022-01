¡Televisa no le dio un peso! Talina Fernández confiesa que vendió sus joyas para sobrevivir

México. "No tener dinero no es ninguna vergüenza", dice Talina Fernández en entrevista con el programa de televisión De Primera Mano, y es que ella también ha pasado por días en los que no ha tenido para solventar sus necesidades.

Talina Fernández, "La Dama del buen decir", comparte que tras haber sido despedida de Televisa sin un finiquito y no encontrar trabajo, y tras gastarse sus ahorros, tuvo que vender algunas de sus joyas para obtener dinero.

"Llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas, pues salí de Televisa y no me liquidaron, entonces he pasado momentos muy difíciles y no tener dinero no es ninguna vergüenza."

Actualmente Talina Fernández participa en el programa Sale el Sol, de Imagen Televisión, donde recientemente reveló como conoció a su actual pareja de nombre José Manuel.

Talina Fernández en una imagen de su juventud. Foto de Instagram

Doña Talina desde hace años vive con dos tumores en la cabeza y lucha con la diabetes que padece, la cual logra controlar gracias a sus medicamentos y a pesar de todo siempre ha tenido fe y se mantiene con buen optimismo.

Talina Fernández tiene 77 años de edad y toda una vida dedicada al periodismo, además es locutora y actriz, pero el dinero que ha ganado en su momento lo ha gastado en su casa, en viajes y en su familia.

De acuerdo a información en su biografía, Talina fue descubierta por el fallecido actor y productor Raúl Astor, y en 1970 la invita a participar en su programa La Cosquilla, desde entonces ha vivido por y para la industria del entretenimiento.