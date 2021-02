Televisa quiere que Adrián Uribe se ponga a trabajar de ya

Adrián Uribe de 48 años de edad, al parecer no tiene muy contento a Televisa, pues como algunos ya lo saben es de los pocos actores de la empresa que goza de exclusividad recibiendo una jugosa cantidad al parecer de varios ceros, pero el histrión al parecer no ha desquitado la cantidad que le dan pues ha estado muy adentrado en su etapa como padre, lo que ha causado molestias.

De acuerdo con el periodista Alex Kaffie, Televisa está esperando a que el actor famoso por programas como La Hora Pico y Bailando Por Un Sueño, desean que acepte de ya cualquier proyecto que le ofrezcan, pues como ya es ha sabido la televisora necesita levantar el rating en todo momento y el también comediante es uno de los pocos famosos que lo logran, por lo que podría recibir un ultimátum para que se ponga a trabajar en las siguientes proyectos que vayan a lanzar los productores quienes ya han trabajado con el famoso en el pasado.

El último proyecto de Adrián Uribe fue en la telenovela Como Tú No Hay 2 la cual finalizó grabaciones en marzo del año pasado, por lo cual Adrián Uribe tiene un año en qué no ha realizado nada en la pantalla chica, pero tras las exigencias de Televisa podría ser parte de la nueva temporada de Minuto Para Ganar, donde él será el conductor, por lo que desean que el artista ya no ponga ningún pretexto y se ponga a trabajar.

Para quienes no lo saben Adrián Uribe está comprometido con la modelo Thuany Martins, quien trabajó con él en 100 Mexicanos Dijeron, donde el actor se enamoró perdidamente de la chica con quien se le empezó a ver en varios lugares juntos por lo que el tiempo determinó que ambos eran el uno para el otro, por lo cual se volvieron pareja.

Tras su corta relación los dos famosos anunciaron en redes sociales que se convertirían en padres, causando gran emoción, pero eso no fue todo, pues durante el embarazado de la modelo, el actor decidió pedirle matrimonio de una manera muy romántica, lo que desató la locura en redes pues nunca habían visto al histrión tan enamorado.

Por si fuera poco, el actor estuvo al borde de la muerte hace un par de años debido a problemas en su aparato digestivo del cual fue intervenido quirúrgicamente en más de dos ocasiones, pues al parecer una de sus operaciones se complicó, por lo que ingresó nuevamente al quirófano para hacer atendido, lo que ocasionó mucho miedo entre sus fans y familiares quienes se preocuparon demasiado por el artista.

Actualmente Adrián Uribe quien como se dijo anteriormente, está alejado de la pantalla chica, pero se dijo muy feliz por ser padre de tiempo completo, pues basta con ver sus publicaciones en Instagram, donde el histrión se la pasa mandando mensajes de amor a su pequeña hija Emily, quien ya es muy popular en redes sociales.

“Le faltaba una rosa a mi camino, que me hiciera más feliz de lo que he sido. La soñaba tal como es, con las ganas de tener a mi niña, a la princesa del mejor cuento. Te amo mamá de Emily @thuanymart, escribió Adrián Uribe en redes sociales al subir una foto de la pequeña Emily quien ya tuvo su primera sesión de fotos como toda una modelo profesional.

Adrián Uribe al parecer tiene molesto a Televisa/Instagram

Otra de las cosas por las que Adrián Uribe es muy popular en el mundo de la farándula, es porque se ha convertido en uno de los comediantes más populares de México, es decir el artista ha logrado convertirse en uno de los personajes más queridos de la televisión gracias a sus diversos papeles.

