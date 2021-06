¿Televisa sancionó a Raúl Araiza por polémica del PVEM? Andrea Legarreta y Galilea Montijo reaccionan

El actor y conductor de televisión Raúl "El Negro" Araiza, fue uno de los famosos que participó en una campaña en plena veda electoral a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), unas horas antes de que se llevarán a cabo las pasadas Elecciones México 2021. Supuestamente Televisa habría sancionado al hijo de la actriz Norma Herrera, por haber formado parte de esta controversia.

En un encuentro con los medios de comunicación, Galilea Montijo desmintió que su amigo y compañero "El Negro" Araiza estuviera suspendido del programa "Hoy", aclarando que si no lo veían en la emisión de este matutino, era porque estaba grabando la telenovela "La Desalmada" (bajo la producción de José Alberto "El Güero" Castro.

"Para nada (está castigado Raúl Araiza)", comentó Galilea Montijo, esposa del político Fernando Reina Iglesias, señalando que "no estamos en la escuelita, estamos en una empresa que nos ha dado trabajo a muchísimos".

Estamos en una empresa que lo único que hace es entretener a la gente, aquí nadie nos regaña.

Asimismo Galilea Montijo manifestó que de política mejor no habla: "yo de política, muchachos saben que no hablo, no me interesa, mi marido es político y por esa situación yo ni hablo".

Andrea Legarreta, una de las conductoras estelares del matutino "Hoy", reaccionó a la controversia en la que se encuentra involucrado su amigo Raúl Araiza.

"Yo como ciudadana lo que hice fue invitar a votar, pero creo que cuando dices abiertamente por quién va a ser tu voto, no fue el día indicado, cada quien es libre de decir 'yo apoyo las palabras de tal', pero la fecha no era la correcta", dijo ante los medios de comunicación.

La esposa del cantante Erik Rubín, integrante del grupo musical Timbiriche, resaltó que "al final creo que esto es una lección para todos, para la gente del medio, para la ciudadanía, para los que se dedican a otras cosas, sí es una lección".