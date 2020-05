Televisa vetó a Dulce por cantar en una programa de TV Azteca

Anteriormente en el programa La Saga de Adela Micha, la cantante mexicana Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, mejor conocida como Dulce, habló sobre el veto que tiene en Televisa, empresa en la que laboró por muchos años. Las puertas de la televisora se le cerraron por haber ido a cantar al programa La Academia de Televisión Azteca.

"Entendería hasta cierto punto si tu eres un actriz o un actor a la que la empresa le metió toda la fe y te dieron unos grandes proyectos, te formó y te dieron exclusividad y te debes a ellos y te vas pues vetado, lo entiendo, pero yo soy producto de la radio", comentó Dulce a Adela Micha.

Yo no soy producto de la televisión, soy producto de la radio, mis éxitos se hicieron en el radio, y la televisión e dio el gran apoyo, eso no lo desconoceré, así que yo ¿qué diablos les debo?

La cantante contó cómo fue que se enteró que estaba vetada en Televisa. Su equipo de trabajo buscó una entrevista en alguno de los programas de la televisora, para promocionar un show que tuvo en el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México. "Solicitaron una entrevista para ir a promocionar mi show y dijeron que estoy vetada, lo que me queda claro es que aunque pidas en la puerta y te arrastres no te van a dar nada, esas cosas no me parecen", manifestó Dulce.

La cantante criticó fuertemente que la televisora no le dé la importancia necesaria a los programas musicales, por lo que ella tuvo que buscar otras alternativas para poder continuar con su carrera profesional, debido a la falta de propuestas e invitaciones por parte de Televisa.

También te puede interesar:

Adela Micha cuenta cómo supo de su veto en Televisa y TV Azteca

Peña Nieto supuesto responsable de vetar a Verónica Castro de Televisa

Adela Micha habla sobre la salida de Carlos Loret de Mola