¿Televisa vetó a los cantantes Christian Nodal y Chiquis Rivera de los Premios Juventud 2022?

El próximo jueves 21 de julio, se llevará a cabo la entrega de Premios Juventud 2022, los cuales reconocen a los mejores artistas latinos: cantantes, actores, deportistas y más. Este año, el magno evento de estos premios otorgados por TelevisaUnivisión, tendrán lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en la Milla de Oro de San Juan, Puerto Rico.

A menos de una semana de este evento, que reunirá a una gran variedad de artistas latinos, se ha dado a conocer que Christian Nodal y Chiquis Rivera, supuestamente fueron vetados de los Premios Juventud 2022.

Cabe mencionar que el cantautor mexicano fue nominado en varias categorías: "Mi artista favorito de streaming", "Mejor canción Regional Mexicana (Ya no somos ni seremos)", "Mejor colaboración Regional Mexicana ('2 veces' con Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho)", "Mejor fusión Regional Mexicana ('Te lloré un río' con Maná)" y "Artista de la juventud masculino".

Por su parte, Chiquis Rivera no fue nominada en ninguna categoría de estos premios, sin embargo, se realizará un tributo a su mamá Jenni Rivera, a cargo de Banda MS de Sergio Lizárraga y Grupo Firme.

Además, Jenni Rivera Love Foundation recibirá el reconocimiento a "Agente de cambio", por la ayuda que proporciona a mujeres y a sus hijos que han sido víctimas de abuso y violencia doméstica. Este reconocimiento especial será entregado a Jacqie Rivera Campos, directora ejecutiva de la fundación. Se esperaba que su hermana Chiquis asistiera, pero habría sido vetada.

De acuerdo con la conductora de televisión Elisa Beristain, Televisa vetó tanto a Christian Nodal como a Chiquis Rivera, por colaborar con la "competencia", la cadena hispana Telemundo.

En el programa "Chisme no like", la esposa del conocido programador de radio Pepe Garza, el ex novio de Belinda fue vetado de Premios Juventud, por haber asistido a los Premios Tu Música Urbano que otorga Telemundo y la hija de Jenni Rivera, por estar realizando un reality show para dicha televisora.

"Tenemos información que le dijeron (a Christian): 'ni vengas, córtalas para siempre, no queremos ser tus amigos porque te presentaste en los Premios de la música urbana de Telemundo', y le hicieron el desplante. Eso no es todo, porque a otra que le hicieron el fuchi fue a Chiquis, porque está haciendo un reality con Telemundo".

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Chiquis Rivera, han comentado algo sobre estos rumores. Quien ya fue confirmada entre los artistas que se presentarán en el escenario de estos premios, fue la rapera argentina Cazzu, novia del cantante mexicano.