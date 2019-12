Televisa y Paola Rojas alertan sobre un falso sismo en la CDMX

Por segunda ocasión se activó por error la alerta sísmica en Televisa Chapultepec. Fue durante el noticiero matutino de Paola Rojas cuando sonó dicha alarma y ante esto, la periodista pidió de inmediato a todos llevar a cabo los protocolos de evacuación de las instalaciones, lo que causó pánico y alarma en los televidentes.

Sin embargo, las autoridades correspondientes en la Ciudad de México, aseguraron no tener registro de un sismo en la ciudad. El Sismologico Nacional no tiene registro de algún movimiento que ameritara la activación de la alerta sísmica en CDMX, la movilización en Av. Chapultepec, fue realizada por los trabajadores de una empresa televisora como parte de un simulacro no notificado", mencionó en Twitter la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

El @SismologicoMX, no tiene registro de algún movimiento que ameritara la activación de la #AlertaSísmica en #CDMX; la movilización en Av. Chapultepec, fue realizada por los trabajadores de una empresa televisora como parte de un simulacro no notificado. — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 3, 2019

Luego de la falsa alarma que realizaron, Paola Rojas pidió disculpas.

Seguimos los protocolos para estar todos a salvo, lamento muchísimo haberlos alertados, pero es lo que corresponde ante este sonido.

Que no, que no sonó #AlertaSismica en CDMX corrige Paola Rojas pic.twitter.com/dZIOvJaJ8R — SF (@sergiofimbres) December 3, 2019

Asimismo en Twitter, la app Sky Alert notificó que hubo ningún sismo en la CDMX. "De nueva cuenta se escuchó una alerta sísmica a través de un canal de televisión nacional, pero no se ha registrado ningún sismo hasta el momento".

Anteriormente ocurrió lo mismo pero en el Programa Hoy.