Tema de Miguel Bosé debutará en el corto Sin Ti

Como parte de la quinta campaña de FUD en honor al día de las madres, Reynaldo Castillo, Senior Marketing Junior de la marca; Miguel Bosé, cantante; Luis Mandoki, director de cine, y Martin Hernández, editor de sonido, responden esa pregunta en su nuevo corto titulado "Sin Ti".

El equipo se inspiró en un baile nupcial en el que la madre sabe que su hijo deberá partir para iniciar una vida nueva.

"Entre mis recuerdos viene a mi mente bailar con mi madre, fue una situación interesante porque soy el hijo menor y mi mamá empezó a llorar mucho y hasta pensé que la había pisado", expresó Castillo entre risas.

Ella estaba muy emocionada y con la mirada y un abrazo me dijo todo esto que vamos a ver, agregó.



El equipo creativo eligió que fuera "Te Amaré", tema de Miguel Bosé, el que musicalizara esta historia.

"'Te Amaré' es una canción que de alguna manera está ligada a los sentimientos más íntimos y únicos, es la más dedicada en todo el terreno latino a las mamás, fue idea de Fud unirlas a esta campaña y ha sido tremendamente acertado porque le pertenece al amor, esa promesa de amor que se liga mucho a las mamás.

"Entré en esta campaña porque me parecía muy bonita, íntima y elegante, con un equipo a favor que era inmejorable, era una garantía y al final no me equivoqué. Soy feliz de ser parte de este lanzamiento y de esta campaña", compartió el intérprete español.

Con el lema #LoMásDifícilDeSerMamá es enseñarlos a vivir sin ti, la campaña se presentará en TV, radio y cine alrededor de la República.

"Es una forma diferente de usar los espacios publicitarios, no es para mostrar el producto sino para hacer una homenaje a las millones de mamás que trabajan y se entregan a lo que más quieren: sus hijos", agregó Mandoki.