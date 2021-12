"Temió que tuviera una enfermedad mortal", Daniel Bisogno preocupado por la salud de su joven novio

Ambos tienen varios planes como pareja, sin embargo, la prioridad ahora son los problemas de salud del joven. Hasta el momento, el también amigo de Pedro Sola no ha comentado nada al respecto.

"Un ritual que no quisieron compartir ni con sus amigos más cercanos, sólo nos contaron que estaban muy felices por dar ese paso".

El joven novio de Daniel Bisogno continúa aparentemente con problemas de salud, lo que mantiene al integrante de la puesta en escena "Tenorio cómico" bastante preocupado. "Aún no saben qué tiene Jesús, se hizo la prueba de VIH y esta salió negativa", manifestó su presunto amigo cercano.

Daniel nos comentó es que temió que Jesús tuviera una enfermedad mortal, pero por fortuna, mejoró y fue dado de alta, aunque aún no la libra.

Un "amigo" cercano a Daniel Bisogno contó a TVNotas que desde hace unos meses Jesús Castillo, ha tenido unos problemas de salud y los médicos que lo han atendido, no ha podido diagnosticar la causa de sus malestares .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.