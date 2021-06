¿Tendrá 'Cruella' con Emma Stone una segunda parte? El director Craig Gillespie responde

Pese a ser estrenada hace muy pocos días, la sensación que ‘Cruella’ (Disney) creó ha provocado que ya se habla hasta de una posible secuela con el personaje que tocó a Emma Stone interpretar.

Y es que tras su estreno, las buenas críticas a la película y la recepción de la audiencia ha hecho que estos pidan ahora una segunda parte para la historia del origen de la villana de ‘101 Dálmatas’, Cruella De Vil.

Ante ello, Craig Gillespie, director de ‘Cruella’, habló en una entrevista acerca de la posibilidad de crear una secuela para la exitosa película de Disney.

Según comentó el cineasta a Collider, a su parecer, la forma en que ‘Cruella’ terminó deja abierta la posibilidad de seguir explorando con la diseñadora de modas que se dio a conocer en ‘101 Dálmatas’.

“Siento que apenas la estamos conociendo. Me encantaría ver ahora a una hecha y derecha, completamente recargada”, dijo Craig Gillespie. “Ella logró una manera de obtener el apoyo del sistema que la rodea y puede expandir su propia marca. Me encantaría ver a dónde la lleva eso y cómo puede esto casi destruirla desde adentro si no tiene cuidado con todo ese poder”.