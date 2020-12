¿Tendrá niño o niña Kimberly Loaiza? Así fue la revelación del sexo de su nuevo bebé

A principios de este mes de diciembre Kimberly Loaiza sorprendió a sus miles de seguidores al anunciar su segundo embarazo, fruto de su relación amorosa con el youtuber Juan de Dios Pantoja, originario de Mazatlán, Sinaloa. "Tengo que confesarles algo, les tengo una pequeña sorpresa, no sé cómo empezar con esto, linduras tienen que saber que sí estoy embarazada", expresó la también influencer en un video que compartió en su canal de YouTube.

La cantante originaria de Mexicali, Baja California, explicó a sus seguidores el por qué había mantenido en secreto se nuevo embarazo. Contó que cuando estuvo embarazada de su primogénita Kima, recibió muchos comentarios negativos de parte de sus haters: "llegaron a humillarme, a burlarse del cuerpo que se me formó por mi hija, a burlarse de una bebé que aún no nacía e incluso a desearle la muerte, la pasé mal y lo saben, me dolió".

Por su parte Juan de Dios Pantoja manifestó en una parte de este video compartido por la mamá de sus hijos: "te esperamos, ya sal de ahí, estoy súper contento, soy el hombre más feliz, qué bendición".

La mañana de este martes, la llamada "lindura mayor" publicó un nuevo video en su canal de YouTube donde tiene más de 27 millones de suscriptores, donde compartió con sus fans la revelación del sexo de su nuevo bebé. Los "JukiLop" realizaron una fiesta en su hogar con sus amistades más cercanas, para dar a conocer si Kimberly tendría niño o niña. (Juan de Dios Pantoja y su hija Kima causan mucha ternura en redes sociales).

Al principio del video los youtubers mencionaron que ellos ya sabían el sexo de su bebé, el cual lo descubrieron en una de las citas que la mamá de Kima tuvo con el ginecólogo, sin embargo, llevaron a cabo esta fiesta para compartirlo con sus seguidores.

La revelación del sexo del bebé de "JukiLop", se llevó a cabo en un área donde desde una avioneta, sería lanzando un polvo con el color azul en caso de ser niño o rosa si era niña. Cuando la avioneta sobrevoló sobre Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, fue lanzado ¡polvo azul! En unos meses más la adorable Kima tendrá un hermanito.

"Familia estamos contentos, nuestro segundo bebé, niño", expresó Kimberly, mientras que el también cantante mencionó: "qué más le puedo pedir a la vida, ya Dios nos dio a una muñequita y ahora nos va a dar a un 'pretty boy', un mini JD". Asimismo pidieron ayuda a sus seguidores con respecto al nombre que tendrá su hijo.

El segundo embarazo de Kimberly Loaiza, llega meses después del escándalo protagonizado por el padre de sus hijos, al filtrarse unos videos íntimos de él con otra mujer, algo que lastimo mucho a la youtuber. En aquella ocasión JD suplicaba a la "lindura mayor" por su perdón. En un video manifestó:

"Amor sé que vas a ver esto, ya te lo dije en persona, pero por favor perdóname. Entiéndelo, no puedo borrar algo que hice en el pasado, me arrepiento mucho, voy a cambiar, voy a ser un hombre diferente, voy a hacer todo lo que tu me digas, lo juro, no te voy a ocultar nada". Meses después las cosas entre "JukiLop" se arreglaron.