¿Tendría un hijo con Bubba Saulsbury? Aleida Núñez sería mamá de nuevo, con el vientre de su hermana

Hace unas semanas la bella actriz de telenovelas Aleida Núñez de 41 años de edad, llevó a cabo un extraordinario viaje al Medio Oriente, visitando ciudades como Dubái, Abu Dabi (capital de los Emiratos Árabes Unidos) y Estambul, Turquía. Gracias a las redes sociales, se supo que la también cantante viajó a estos lugares en compañía de su novio Bubba Saulsbury, un millonario petrolero.

El novio de Aleida Núñez tiene 51 años de edad. Es un empresario (en la rama de la construcción e hidrocarburos) y activista político originario de Odessa, Texas, Estados Unidos; es vicepresidente ejecutivo de estrategias de la empresa Saulsbury Industrias, compañía que pertenece a su familia.

En un encuentro con varios medios de comunicación en la Ciudad de México, a la también empresaria nacida en Lagos de Moreno, estado de Jalisco, México, se le preguntó si con Bubba Saulsbury, le gustaría formar una familia, "es muy apresurado para hablar de eso porque apenas nos estamos conociendo, son pocos meses", expresó.

La actriz manifestó que llevará su relación poco a poco: "hay que ir viendo cómo se dan las cosas, hoy en día tengo más estabilidad que nunca en mi vida en muchos sentidos".

También fue cuestionada si volvería a casarse y ser mamá por segunda ocasión, "la verdad es que ahorita ya no tengo contemplado eso". Sin embargo, Aleida Núñez no descartaría tener otro hijo a través del vientre de su hermana.

"Mi hermana siempre soñó con tener un hijo, entonces me dice: 'oye estaría increíble, yo te presto mi vientre para que tengas un hijo', pero bueno, sería más una cuestión de cumplir su sueño y más adelante sería cuestión de sentarnos a platicarlo, y haríamos el tratamiento adecuado, pero por ahora yo ya no".

Cabe mencionar que Aleida Núñez tiene un hijo llamado Alexander de ocho años de edad, fruto del matrimonio que tuvo con Pablo Glogovsky, de quien se divorció en el 2017.

Bubba Saulsbury y Aleida Núñez se conocieron por una amiga en común en octubre del año pasado, en San Miguel de Allende, Guanajuato. "Y de ahí la verdad nos llevamos increíble, empezó a visitarme acá en México, es de Texas. De ahí le platiqué, le digo: 'me voy a ir a Asia el fin de año porque tengo contemplado ir a estos lugares' y me dice, 'yo también tengo unos días libres ¿por qué no nos vamos juntos?', y de ahí fue donde decidimos irnos y así fue".