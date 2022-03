"Tenemos 14 Grammys", respondieron Los Tigres del Norte a Gloria Trevi cuando intentó humillarlos

Asimismo, Hernán mencionó que el decir "chunta, chunta", es una manera vulgar de referirse a la música norteña . "Es nuestro trabajo, es nuestra historia, es nuestra legacía y no es chunta, chunta, son Los Tigres del Norte".

Hemos trabajado muchísimos años, tenemos 14 Grammys, perdóname Gloria, no somos chunta, chunta.

Este comentario no fue del agrado de Hernán Hernández , el tigre del mechón blanco. "Nada de chunta, chunta, la música Regional Mexicana, la nuestra, no se considera chunta, chunta". Asimismo, le hizo saber a Gloria Trevi que Los Tigres del Norte han ganado 14 Grammys .

Cada uno de ellos le hizo saber a Valentina el por qué debía unirse a sus respectivos equipos. Cuando los hermanos Jorge y Hernán Hernández, integrantes de Los Tigres del Norte , trataban de convencer a la joven participante, Gloria Trevi expresó que no la venía a ella con música "chunta, chunta" , haciendo referencia a que las canciones del Regional Mexicano tienen el mismo sonido.

En una de las audiciones, una participante de nombre Valentina Batta interpretó "Highway to hell", de la banda de hard rock británica-australiana AC/DC, y logró que todos los coaches giraran sus sillas .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

