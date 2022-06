"Tengo agua porque Dios me la manda": Lalo Mora se defiende de ataques y niega ser un ratero

México. Lalo Mora se defiende de acusaciones respecto a que supuestamente se roba el agua para su rancho y dice que este se ubica lejos de la presa "El Cuchillo" y del acueducto, de donde la autoridad señaló que se desviaba el vital líquido.

"Yo no robo agua, el agua de mis presitas es de lluvias, tengo agua porque Dios me la manda", dice el famoso cantante originario de Los Ramones, Nuevo León, quien tiene 75 años de edad y una larga trayectoria artística.

En varios medios de comunicación se ha dado a conocer que existe una investigación respecto a uno de los ranchos de Lalo Mora, por el presunto desvío de agua para el llenado de presas propias, y ahora él niega acusaciones y se defiende.

Telediario muestra imágenes del rancho de Lalo Mora, el cual comprende 600 hectáreas en el municipio de China, Nuevo León.

"Me preguntaba ayer una muchacha: ‘don Lalo... ¿Cómo es posible que se esté robando el agua? Y le digo: 'no mamita, qué voy a estar haciendo eso, yo tengo agua pero porque Diosito me la mandó, pero no me la robo'", dice a Telediario.

En un video que circula en Internet grabado por Telediario pueden verse pequeños embalses en donde se almacenaba el agua, la mayoría de ellos vacíos por la sequía, otros con agua de lluvia y unos más formados de manera natural.

"Y es más, allá en la 21 en Guadalupe , ahí vivo yo, me bañé con vaso… con botes, entonces no tengo porque hacer eso (robar agua)", dice el artista.

Don Lalo Mora aclara que su rancho se ubica a tres kilómetros de la presa El Cuchillo y sería incapaz de proceder ilegalmente, además cita que invita al gobernador Samuel García a acudir a la propiedad para descartar cualquier anomalía.