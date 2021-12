"Tengo el corazón roto", Ariadne Díaz devastada por muerte de su perra; fue devorada por cocodrilo

Los fans de la actriz le han enviado mensajes de apoyo ante estos momentos , tratando de darle un poco de consuelo: "siento mucho lo que le pasó a Tacha, te mando un fuerte abrazo", "Ari siento muchísimo lo de tu amada Tacha, que dolor y que impotencia vivir esto", "es horrible la forma en la que la perdiste, no merecía morir así, cuida mucho a tus otros dos perritos".

De acuerdo con el relato de Ariadne Díaz de 36 años de edad, su mascota y ella habían ido a la playa y al regresar a su hogar, exactamente estando a una cuadra: "un cocodrilo la atrapó y en un segundo Tacha ya no estaba".

A través de las stories de su cuenta en Instagram, la protagonista de la telenovela "La doble vida de Estela Carrillo", expresó jamás imaginar "que ayer sería su último día en este mundo". Asimismo lamentó no haber tenido tiempo de abrazarla "y decirle cuánto la amo, cuánto la extrañaría".

