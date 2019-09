Tengo la fortuna de trabajar con gente tan bonita: Regina Pavón

Entregada, risueña y muy apasionada de su trabajo, así se describió la actriz Regina Pavón en entrevista para el periódico EL DEBATE, quien dará vida al papel protagónico juvenil Lourdes, una chava de 23 años en Monarca, una serie original de Netflix producida por Salma Hayek, la cual se estrena este viernes 13 de septiembre en 190 países. Pavón platicó detalladamente cómo fue su acercamiento con Hayek, ya que relató que fue ella quien la eligió para el elenco de la serie.

Asimismo, adelantó que a principios del 2020 estrena la serie Todo por ti, junto a Maite Perroni y el actor culiacanense Alejandro Speitzer.

Cuéntanos sobre la trama de la serie ‘Monarca’

Estoy super emocionada porque ya este viernes se estrena, el día de ayer fue la premier y estamos muy emocionados por el primer capítulo. Es una serie que está ambientada sobre el mundo de los llonarios mexicanos y eso conlleva la corrupción, el narcotráfico y sobre todo habla del tequila, que nos representa como mexicanos, y como es una serie que se va estrenar en 190 países me parece increíble porque será muy atractivo para todos ver una serie que habla sobre algo que nos caracteriza; es una historia de mucho drama, super interesante y creo que le encantará al público.

¿Cómo fue el acercamiento con Salma Hayek?

Como nos escogieron para hacer la serie no nos decían quiénes eran los productores, nada más nos decían que era de Netflix, pero no nos daban muchos detalles porque finalmente cuando firmas contrato no te dicen nada, entonces fui hacer mi segundo casting con uno de los directores, con Fernando Rosas, y ya al final como que me decía que le gustaba para el papel que iba a interpretar.

Elenco de "Monarca". Foto: Cortesía

De repente alguien me habla por teléfono, era un número muy raro que no lo tenía registrado, contesto y me dice “Soy Salma” y yo “¿Quién?” y me contesta “Salma Hayek”, y yo “esto es broma” y ya me dice “bueno, muchas felicidades te quedas en la serie Monarca, está padrísimo tu casting y bueno, me voy a subir al helicóptero, te dejo bye”, y yo me quedé en shock. Ya después me hablaron de la producción para decirme que me había quedado, finalmente Salma estuvo involucrada en todos los casting, ella eligió cada uno de los actores.

Te hemos visto crecer profesionalmente, ¿Cómo te sentiste con la producción de las películas ‘No manches Frida’?

Muy agradecida, tuve la fortuna de trabajar con gente muy bonita, unos excelentes seres humanos; con Martha Higareda tuve muy buena relación, además de que es una chava muy profesional, entregada, amorosa con la gente que trabaja y cada vez que nos vemos nos da mucho gusto y nos damos mucho cariño, hemos platicado de hacer una tercera parte porque nos han dicho que sí les interesa porque es una película super exitosa y nosotros felices de volver a trabajar juntos.

¿Por qué decidiste ser actriz?

Un día me hablaron de la producción de Telemundo para hacer La patrona y fue lo primero que hice, después fue Gossip girl Acapulco y poco a poco he ido creciendo, y gracias a Dios no he parado de trabajar; aquí seguimos y cada día me enamoro más de esta profesión.

¿Proyectos para el 2020?

Sí, una serie que acabo de terminar que se llama Todo por ti, original de Netflix, y se estrena en principios del 2020. Fue increíble porque trabajé con Maite Perroni, Jorge Poza, Erik Hayser y Alejandro Speitzer, y como somos un elenco pequeño nos convertimos en una familia padrísima y la serie quedó excelente, para que la esperen.