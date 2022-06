"Tengo motivos de sobra para tapar muchas bocas", David Zepeda tras la filtración de su video

No me queda la menor duda que algunos hablan por hablar, otros por aparentar, y ante tanta estupidez lo mejor es callar.

Según Tabata, su intensión al publicar este video, no era para perjudicar ni exhibir a David Zepeda , originario de Nogales, en el estado de Sonora, México, sino para mostrar su reacción al ver sus piercings.

"Hola, Tabata bella ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo va Cancún? Saludos a tu familia, te mando besos. Me encantaría verte personalmente muy pronto, cuídate, hermosa. Te ves espectacular con esos piercings, ¡oh yeah!".

En redes sociales fue filtrado un video del actor David Zepeda , de 48 años de edad, pero no como aquel vídeo íntimo que causó gran polémica, sino uno, donde supuestamente está intentando conquistar a una fan llamada Tabata. Como era de esperarse, estas imágenes del galán de telenovelas han provocado opiniones dividas.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

