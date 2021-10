"Tengo rabia y dolor", Darío Ripoll arremete contra el gobierno, ante la muerte de Octavio Ocaña

Los policías municipales del Estado de México que marcaron el alto y los testigos que viajaban en la camioneta que conducía Octavio Ocaña, aseguraron que "no hubo intercambio de disparos" durante la persecución.

Esto tras una supuesta persecución que el actor comenzó al no atender el alto que los policías le marcaron en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia Prados Iztacala en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

"Estamos deshechos, no puedo dormir, no paro de llorar y temblar, que descanse en paz Octavio Ocaña, nuestro queridísimo 'Benito' en 'Vecinos', mis condolencias para sus padres y hermanas, un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote".

Tengo rabia y dolor, no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja, vuela alto mi Benito, te vamos a extrañar mucho.

En su cuenta de Twitter manifestó: "todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo Octavio Ocaña , con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.