"Tengo un gran resentimiento, me decepcionó", Juan Osorio no volvería a trabajar con Pablo Montero

Juan Osorio, productor de la polémica bioserie "El último rey: el hijo del pueblo", basada en la biografía no autorizada de Vicente Fernández, escrita por la periodista argentina Olga Wornat, manifestó estar muy decepcionado del actor Pablo Montero, protagonista de este proyecto. El ex esposo de la vedette cubana Niurka Marcos, asegura que el también cantante, no se presentó el último día de grabaciones por sus problemas de alcoholismo.

En una entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, Juan Osorio dijo que no volvería a trabajar con Pablo Montero, pues le tenía un gran resentimiento y lo lastimó emocionalmente.

Afortunadamente, ya se terminó la serie, ya terminamos ese proyecto, en este momento si me preguntas ¿Juan Osorio volverías a trabajar con Pablo Montero?, ahorita te digo que no, definitivo.

El productor de televisión, padre del joven actor y cantante Emilio Osorio (fruto de su matrimonio con Niurka), contó que tras lo ocurrido, Pablo fue a verlo a su oficina en Televisa para disculparse y tratar de no perder su amistad.

Juan Osorio y Pablo Montero hicieron un pacto; le pidió al actor solucionar sus problemas con el alcohol y mantenerse alejado de los escándalos.

"Te puedo decir ahorita que hicimos un pacto, él me dijo: 'quiero volver a retomar la amistad, el cariño', y yo le dije: 'si me duras unos años, que no estés en un escándalo de alcoholismo, y yo realmente vea que te estás recuperando, yo te ofrezco ir y darte mi mano, pero al primer escándalo de alcoholismo ni me busques', ahí se acabó todo".

Asimismo, el productor de televisión le dio una severa regañada a Pablo Montero, haciéndole saber las terribles consecuencias que puede tener su adicción al alcohol y el daño que causa a sus seres queridos.

"Pablo, te vaya como te vaya, es tu problema, yo nada más quiero pedirte que de verdad nada más pienses que un día de estos, Dios no lo quiera, pasa algo y vas a matar a tu madre de una fuerte decepción, y le puse otro ejemplo, tienes dos tesoros maravillosos que son tus hijas, ¿tú te has puesto imaginar?, en un momento dado que te pase algo, ¿qué va a ser de esas niñas? En eso tienes que pensar Pablo, independiente si te interesa tu carrera que crezca o no crezca".

Te recomendamos leer:

Por otra parte, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Pablo Montero aseguró que no asistió al último día de las grabaciones de "El último rey: el hijo del pueblo", dejando plantados a los actores y todo el equipo de producción, porque estaba indispuesto ante el cansancio por las largas jornadas de trabajo, y no por estar alcoholizado como dijo Juan Osorio.