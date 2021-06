"Tengo una boda": Kristal Silva y el verdadero motivo de su salida de 'Survivor'

Ante una polémica salida del programa ‘Survivor México’, Kristal Silva reveló los verdaderos motivos por los cuáles abandonó la competencia a poco de llegar a la final.

Para los televidentes, la conductora y reina de belleza Kristal Silva era una de las favoritas en la competencia para llevarse la victoria a casa, pues semana tras semana demostró sus habilidades y destrezas. Sin embargo, una piedra se atravesó en el camino para llegar a la final: su boda.

Leer más: Morat anuncia su nuevo disco "¿A dónde vamos?", se lanzará el próximo mes

En entrevista con ‘Venga la Alegría’, Kristal Silva salió a dar la cara para aclarar que su salida no había sido decisión de nadie más que la suya, luego de la furia de los fanáticos al verla partir.

Y es que, según señalaron, habían ciertas actitudes sospechosas por parte de los equipos en ‘Survivor’ que dejaban en claro que la salida de la conductora estaba ya decidida, y que se había dejado ganar para irse antes de tiempo.

“Entregué todo hasta el último día, la gente que lo sabe es porque me conoce”, dijo Kristal Silva ante las críticas que ha recibido por salir. “Me pesa mucho llegar y que pasen estas cosas. Esto fue un juego, yo estaba comprometida. Sabía que si tenía que retirarme era porque hay factores importantes de mi vida aquí afuera”.

Ante ello, sus compañeros del programa donde ella misma conducía antes de comenzar ‘Survivor’, preguntaron por qué motivo se retiró, a lo que respondió que fue por su boda, a festejarse el próximo mes de agosto, que debía retirarse.

“Tengo una boda”, confesó. “Por la boda, y es que no saben lo que es estar allá adentro, nadie lo entiende más que nosotros (...) Creí que mi tiempo había sido suficiente, puse mi corazón y mi mente, pero ya tenía que regresar. Ya tenía que ponerle fin”

Asimismo, Kristal Silva aclaró que la producción no estuvo detrás de su salida como se había especulado, sino que se salió por sus propios motivos personales, y no movió influencias para que la dejaran salir.

“La producción no tuvo nada que ver (...) Fue una decisión propia. Soy ganadora, lo di todo desde el día que pisé la isla. No esperaba llevarme el dinero”.

La conductora de 29 años, ex representante de México en Miss Universo 2016, reveló que posponer los planes de su boda sería un gasto mucho mayor que el premio final de ‘Survivor México’, por lo que no consideró una opción mover los planes.

“Perdía más posponiendo la boda. Ni los dos millones iban a cubrir todo lo que he gastado. Cuando entré a Survivor no fue para ganar dos millones de pesos, me considero ganadora el día de hoy, porque lo di todo desde que pisé la isla”, agregó.