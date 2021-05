"Tenía un rencor escondido conmigo": Eugenio Derbez habla de sus problemas con Aislinn Derbez

Pese a que ‘De Viaje con los Derbez’ dio a Eugenio Derbez y toda su familia un rotundo éxito, lo cierto es que el reality show afectó su relación con sus hijos, especialmente con Aislinn Derbez.

Eugenio Derbez reveló que luego de haber salido de vacaciones juntos para un reality show de la familia, las cosas se complicaron con su hija mayor, Aislinn Derbez, con quien se ha comentado mucho acerca de la relación entre ambos.

Si bien con José Eduardo ocurrió lo contrario, pues ahora están más unidos, Vadhir y Aislinn se distanciaron un poco de Eugenio Derbez, especialmente la actriz.

Y es que, según explicó el comediante para ‘El Gordo y la Flaca’, luego de terminar el viaje, la familia ni siquiera se despidió, y por varios meses dejaron de hablarse entre ellos.

El esposo de Alessandra Rosaldo explicó que una vez que volvieron a tener contacto, y con los planes para una segunda temporada, debieron recurrir a la ayuda de un profesional para superar sus diferencias.

“Mi relación con mis hijos se fracturó mucho en ese viaje, y luego tuvimos que incluso tomar terapia”, contó. “Con Aislinn tomé terapia, como de parejas pero de padre e hija, porque sí hubieron muchas cosas que se rompieron por la presión de estar como productor y papá”.

Fue así que Eugenio reveló que Aislinn Derbez tenía dentro un resentimiento guardado, y que no externó hasta una de sus sesiones de terapia:

“Las cosas estaban muy tensas y un poco distantes... yo sentía que no era igual y un día me dijo ‘papá, primero tenemos que arreglar nuestra situación’. Aislinn tenía un rencor un poco escondido conmigo”, dijo.

Los problemas habían iniciado luego de que para una de las escenas, quedó en acuerdo que Eugenio Derbez contaría una anécdota con sus hijos mientras se encontraban en el auto. Aislinn, sin estar enterada, quiso intervenir en la plática, para verse interrumpida por su padre una y otra vez, sin poder hablar en cámara.

“Mi hija se quedó con el sentimiento de ‘¿Por qué mi papá que ya tiene una carrera hecha, es famoso, no me deja brillar? ¿Por qué quiere robarse el cuadro, por qué mi papá no me deja hablar, por qué quiere ese protagonismo todo el tiempo?’. Y yo no sabía eso, cuando me lo contó en terapia le dije ‘hija, ¿cómo vas crees que voy a querer robarte el foco?’”.

Todo esto se había sumado a los conflictos que ya tenía la misma actriz, entre convertirse recientemente en madre y problemas maritales con su entonces pareja Mauricio Ochmann.

Eugenio Derbez mencionó que Aislinn Derbez estuvo de muy mal humor casi todo el viaje y dormía mucho, una actitud que dista mucho de la forma en que conoce a su propia hija.

“Hubo un momento que me dijo, no creo aguantar, me voy a regresar”, reveló. “Fue difícil, pero en esta segunda temporada es otra persona, de hecho la de Marruecos no es mi hija”.

Hace poco, la misma Aislinn Derbez dio a conocer que existe un resentimiento muy grande que tiene a su padre, al comentar que en su niñez el actor prestaba más atención al público que a sus hijos, y los dejaba expuestos a todas las personas que lo rodeaban a él, lo que le dejó con un trauma de por vida.

No se trata de la primera vez que salen a la luz los problemas que ‘De Viaje con los Derbez’ causó, pues Aislinn dio a conocer que incluso la obligaban a actuar peleas con su entonces esposo, con quien ya atravesaba problemas.