Tenoch Huerta víctima de discriminación en tienda en la CDMX

Tenoch Huerta, ganador del premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (el Ariel), contó a través de su cuenta de Twitter haber sido víctima de discriminación en una tienda japonesa ubicada en la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

El actor, quien ha participado en series de Netflix como "Narcos", comentó que tras entrar a dicha tienda, comenzó a ser seguido por el guardia de seguridad, cosas que no hacía con las demás personas en el establecimiento. "Miniso México sucursal Condesa, hace unos momentos su guardia me empezó a seguir en espejo desde que entré a la tienda, apesar de haber más clientes. Al preguntarle por qué sólo a mí me vigilaba primero lo negó y me reportó, para después confesar que hasta las cámaras me seguían".

En otro tuit Tenoch Huerta expresó:

Duele su racismo y más viniendo de gente como yo. — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) November 29, 2019

Varios usuarios de redes sociales, señalaron que el actor usó todo esto para darle publicidad al documental "México, frente al espejo del racismo", proyecto donde participa.

Al respecto, Tenoch Huerta respondió: "no chinguen, nunca en la vida he utilizado ningún truco para que mis trabajos sean un rotundo fracaso en taquilla. El docu al que se refieren es de El País y no tiene salida comercial. El racismo existe, no es la primera ni la última vez que me pasa a mí y a millones".