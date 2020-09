Tercia de Reyes lanza nuevo tema

Culiacán, Sinaloa. Los talentosos culichis Áxel Roberto Rosas Alemán, Carlos Daniel Velarde Gastélum y Juan Pablo Acosta Rojo integran Tercia de Reyes, esta agrupación ha logrado conquistar a su púbico con cada una de sus interpretaciones. Y a pesar de su corta carrera planean seguir esa pasión por la música.

En entrevista vía online para DEBATE, los cantantes y también compositores platicaron cómo iniciaron dentro esta carrera, pues aseguran que nunca bajaron la guardia para perseguir sus sueños y formar un grupo diferente con el que le apuestan a todo. Además, se encuentran trabajando en nuevos temas totalmente inéditos para que el público los conozca y escuche una propuesta única.

¿Cómo han estado en este tiempo de pandemia, qué es lo que están haciendo?

Ahorita hemos estado haciendo mucho material, hemos estado haciendo temas inéditos, componiendo. Los tres somos compositores y lo más nuevo que acabamos de lanzar es un tema junto con nuestros amigos de Clave LL y Grupo Selectivo, ya está disponible en las plataformas digitales para que la gente lo pueda escuchar.

Lazan un disco totalmente inédito, temas compuestos por ustedes mismos, platíquennos.

Este disco de Temas reales volumen 1 fue nuestro primer material de temas inéditos, nos pusimos de acuerdo para colaborar todos en ese disco. Entre los tres hicimos una selección de temas, prácticamente a ese disco le falta la mitad por eso es volumen 1 y pronto viene el volumen 2 que se lanzará en enero del siguiente año, las canciones seleccionadas que vendrán fueron los que prácticamente se nos hicieron mejor para darle a conocer a la gente lo que traemos, lo que queremos brindarle.

Anteriormente lanzamos un disco de puros covers, en este material hay temas inéditos y esperamos que les guste, gracias a Dios hemos tenido buena respuesta del público.Hace casi un año comenzamos este sueño y gracias a Dios hemos recibido buena respuesta por parte del público. Tercia de Reyes

¿Cómo nace Tercia de Reyes?

Cuando estaba en la prepa conocí a Áxel y siempre traía la espina que quería hacer un grupo con él porque a él le gustaba mucho tocar, pero no tenía instrumento y yo llevaba una guitarra a la escuela y él llevaba otra y ahí nos juntábamos a tocar y ahí comienza esa historia de Tercia de Reyes. Eso fue hace como cinco años y estuvimos intentando hacer una agrupación nosotros dos, él tocaba el requinto y yo la guitarra, pero en ese tiempo no se nos daba porque no había tiempo, estábamos en la escuela, pero por algo se dan las cosas, el tiempo lo decide y de repente nos juntamos y ya conocimos a Carlos y como siempre traíamos la inquietud por hacer un grupo y de repente se dieron las cosas y aquí estamos, desde noviembre del 2019 arrancamos el grupo, ya vamos para nuestro primer año.