Termina la exclusividad de Memo del Bosque con Televisa

México.- Una dura crisis de salud es la que ha atravesado el querido productor Memo del Bosque, quien estuvo al borde de la muerte debido al cáncer contra el que luchó por varios meses, pero ahora, después de recuperarse poco a poco de la enfermedad, regresó a los foros de Televisa para supervisar los ensayos de Minuto para Ganar VIP, sin embargo, sus días en San Ángel podrían terminar muy pronto.

Según revelan, el contrato de exclusividad del productor con la televisora está a punto de terminar, y platicó sobre lo que ocurrirá tras esto durante una emisión en el programa radiofónico Fórmula Espectacular: "Tengo una junta con los ejecutivos de la empresa en un par de semanas, y ya nada más que se realice la reunión podremos vernos y platicar qué planes hay", dijo del Bosque.

Todo parece indicar que ahora Memo no está interesado en lanzar una nueva temporada de la serie mexicana Nosotros los Guapos, pues ahora que se encuentra mejor de salud, está enfocado en ambiciones más grandes, como producir y lanzar una película o desarrollar una nueva serie.

A mí no me gusta hacer siempre lo mismo, sino sentir que voy creciendo y estar a otro nivel, ver qué otros retos me puedo poner. Entonces platicaremos y esperemos llegar a algo, y feliz y contento de seguir trabajando", comentó el productor mexicano durante el programa ya mencionado.

Luego del trasplante de médula al que fue sometido a finales del año pasado, Memo del Bosque regresó el pasado domingo a Televisa para estrenar el programa de entretenimiento y competitivo "Un Minuto para Ganar VIP", conducido por el popular y carismático Héctor Sandarti, el cual marca el regreso de ambos a la televisora.

A las 21:00 horas del domingo se estrenó el programa de concursos en donde se retará a los participantes con diez juegos de 60 segundos y los ganadores irán acumulando un premio económico que puede llegar a ser hasta de dos millones de pesos mexicanos, una gran motivación para darlo todo.

Los participantes son famosos que representarán a familias mexicanas, entre ellos se encuentran las estrellas: "Michelle Renaud, Danilo Carrera, Irina Baeva, Gabriel Soto, Andrea Legarreta, Erik Rubín, Ariel Miramontes, también conocido como "El Albertano" y muchos más. Cada uno tendrá tres vidas que podrá utilizar para seguir avanzando, pero también podrá retirarse con un premio garantizado.

En el cuadro del estreno, en entrevista con El Universal, Del Bosque detalló su proceso de recuperación y recordó lo difícil que fue someterse a un trasplante de médula ósea tras padecer linfoma de hodgkin, ya que hubo días en los que le pedían a su esposa, Vica Andrade, permanecer en el hospital porque posiblemente su esposo no pasaba de esa noche.

Se me complicó mi situación por una bacteria que se metió por el catéter a la sangre y eso nos complicó por completo todo, había días en los que le decían a Vica 'no te muevas porque no sabemos si pase la noche'. Fue una semana que me llevaron a cuidados intensivos, yo sabía que me sentía mal pero no sabía hasta qué grado ya luego me fueron platicando, vi las fotos que me tomaron y que seguramente un día las mostraré y realmente me veía mal", confesó.