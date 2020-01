Terminan Vanessa Hudgens y Austin Butler tras 9 años de relación

Las estrellas estadounidenses Vanessa Hudgens y Austin Butler han terminado su envidiable relación amorosa luego de casi nueve años juntos; los famosos comenzaron a salir en el año 2011, un año después de la ruptura entre la actriz y el actor estadounidense Zac Efron.

La estrella de High School Musical y el actor de Once Upon a Time in Hollywood decidieron separarse incluso siendo una de las parejas más sólidas de Hollywood y sus fanáticos se han mostrado de lo más tristes en redes sociales, asegurando que "el amor no existe".

Fuentes cercanas a los famosos fueron quienes revelaron a Us Weekly sobre el rompimiento de su relación, de acuerdo con información del sitio web, Vanessa dio la noticia a su círculo de amigos más cercanos.

Desde que esta historia de amor comenzó, Hudgens y Butler derrochaban amor y complicidad por todos lados, incluso se colocaron como la pareja favorita de muchos y aseguraban que llegarían a casarse, pues la actriz había revelado que le gustaría contraer nupcias y tener hijos a partir de los 30 años.

Los rumores de la ruptura iniciaron hace meses cuando los dos famosos dejaron de lucirse en redes sociales, la última fotografía que compartieron fueron en julio y octubre del año pasado.

Vanessa cumplió 31 años en el mes de diciembre y llamó mucho la atención que Austin no se presentó a su celebración, luego se sumó que no pasaron ni Navidad, ni Año Nuevo juntos.