Terminator y su gran regreso tambalea por el éxito

¿Quién salvará la franquicia "Terminator" de sí misma? Resulta que no el director de "Deadpool" Tim Miller, el productor James Cameron o incluso Linda Hamilton.

Sí, a pesar de una lista de talentos de la lista A, incluidas personas detrás de escena que teóricamente deberían saber cómo resucitar esta marca y avanzar, "Terminator: Dark Fate" es solo otra película mala de "Terminator" en una serie de " Terminator "(aunque mejor que" Genisys "). Y, sin embargo, al igual que el invento cyborg detrás de todo esto, siguen llegando y son realmente difíciles de matar.

Esta vez, parecía realmente prometedor con Cameron de nuevo a bordo por primera vez en casi 30 años. Esta película iba a borrar todas las líneas de tiempo confusas establecidas por todas las secuelas que siguieron y simplemente retomar donde "T2" se quedó. También debía centrarse en un grupo de mujeres, incluyendo a Hamilton, Mackenzie Davis como un soldado aumentado llamado Grace y Natalia Reyes como Dani, la inocente perseguida.

Simple, verdad? No cuando hay tres guionistas y cinco personas con créditos "historia por" involucrados.

Como muchas de las películas semi-secuelas, semi-reinicio que pueblan los multiplexes, "Terminator: Dark Fate" es al menos parcialmente una repetición del original, con un Terminator (Gabriel Luna) emergiendo desnudo de la nada (y el futuro, por supuesto) ) para matar a una joven desprevenida. Esta vez dijo que la joven es Dani Ramos, una trabajadora de fábrica de automóviles aparentemente agradable pero terriblemente suscrita que vive en México con su padre y su hermano y se toma bastante tiempo para comprender la situación de vida o muerte en la que se encuentra.

Afortunadamente, ella tiene un protector en Grace, un súper soldado aumentado, también del futuro, que es en parte humano, en parte Terminator y ha sido enviado para asegurarse de que Dani se mantenga con vida por razones que no sabremos hasta mucho después.

Sarah Connor, la damisela convertida en guerrera original de "The Terminator", también se une a sus filas y no me complace informar que no es un regreso agradable. El pobre Hamilton, que se ve tan feroz como siempre y estaba legítimamente emocionado de tener la oportunidad de traer a Sarah Connor de vuelta no como un ingenuo sino como una mujer de 60 años que ha vivido una vida, se ha reducido a una pésima caricatura imaginada por una sola nota. Un grupo de hombres. Simplemente gruñe sus horribles frases como "Cazo Terminators y bebo hasta que me desmayo. ¿Suficiente currículum para ti?

¿Este equipo de guionistas varones tiene la culpa? Quizás Esta película es una representación perfecta de algo que piensa que es ser feminista simplemente porque la cámara apunta a tres mujeres la mayor parte del tiempo. Pero realmente, Dani no es mucho más que un dispositivo de trama y Sarah es un estereotipo reductor de una mujer amargada. Incluso Grace, que gracias a Davis se eleva por encima del guión podrido ileso, ha codificado las limitaciones "femeninas": es poderosa, segura, pero también tiene debilidades emocionales y físicas.

Arnold Schwarzenegger agrega un toque de vida y una comedia muy necesaria cuando hace su entrada al cine tardío. Sin revelar demasiado, el Terminator original ha estado llevando una vida sorprendentemente normal durante las últimas décadas y es un raro deleite en "Dark Fate".

Me gustaría poder decir que la acción compensó las deficiencias de la historia, pero muchas de ellas son tan nerviosas y confusas que es difícil incluso rastrear lo que está sucediendo. Hay algunos momentos inspirados, como una secuencia extendida en la presa Hoover y la persecución en la autopista de alto octanaje que esencialmente abre la película. Aún así, el dinero y el talento involucrados deberían haber producido algo significativamente mejor. Y, por supuesto, el final nos prepara para más películas potenciales de "Terminator".

Después de "Dark Fate", la pregunta ya no es quién puede salvar a "Terminator", sino ¿quién será lo suficientemente valiente como para dejarlo morir?

"Terminator: Dark Fate", un lanzamiento de Paramount Pictures, está calificado R por la Motion Picture Association of America por "por violencia, lenguaje y breve desnudez". Duración: 128 minutos. Dos estrellas de cuatro.