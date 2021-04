Terminó el cuento de hadas de Cynthia Klitbo y Rey Grupero: "no nos alcanzó el amor"

Cynthia Klitbo compartió un comunicado en sus redes sociales para dar a conocer el final de su relación amorosa con el youtuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero. La actriz mexicana manifestó que "desafortunadamente no nos alcanzó el amor". Asimismo dejó muy en claro que sería la única declaración que haría al respecto.

Fue imposible integrar nuestros objetivos de vida y felicidad, no obstante, nuestra amistad está intacta.

La actriz de telenovelas como "Teresa", "Hijas de la luna", "Médicos, línea de vida" y muchas más, mencionó tanto Rey Grupero como ella, seguirán admirándose y queriéndose como siempre, "pero desde hoy, cada quien desde su correspondiente individualidad".

Cynthia Klitbo dejó muy en claro que no hay más que explicar, es por ello que no hará más comentarios al respecto, agradeciendo de antemano el respeto y el cariño de los medios de comunicación y de sus fans. Hasta el momento el youtuber mexicano Rey Grupero, no ha comentado nada sobre esta ruptura amorosa.

Cabe recordar que fue el pasado 26 de octubre de 2020, cuando Cynthia Klitbo y el influencer Rey Grupero, dieron a conocer su relación amorosa con una fotografía que dio mucho de que hablar; ambos posaron desnudos ante la cámara y en una cama: "lo que se ve , no se pregunta", expresó la actriz de 54 años de edad.

Tras dar a conocer el final de su relación amorosa, estos son algunos de los comentarios de parte de sus seguidores en Instagram: "toda una dama como siempre", "eso ya se miraba venir", "que todo sea por el bien de ambos", "para adelante bella, aquí no a pasado nada, ni tienes que explicar nada a nadie", "señora hermosa, espero no te hayan lastimado, eres una mujer ejemplar, sea como sea, todas las bendiciones del mundo".

Hubo otras personas que opinaron que Rey Grupero solo usó a Cynthia Klitbo. "Un amor de verano jajajaja era de suponerse, el quería fama y alguien que lo mantuviera y pues solo gozo del momento".