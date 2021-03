Terremoto en Japón interrumpe transmisión de nuevo capítulo de Shingeki no Kyojin

Japón.- La transmisión en vivo del nuevo capítulo de Shingeki no Kyojin fue interrumpida este domingo por un terremoto en Japón, lo que a su vez ha provocado que su estreno en Latinoamérica sea pospuesto.

El capítulo 14 de la temporada 4 de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), titulado "Violencia", se encontraba a pocos minutos de concluir su transmisión en el canal NHK de Japón, cuando la transmisión se cortó.

El motivo fue un sismo de magnitud 4.7 con su epicentro en el distrito nipón de Wakayama, con una profundidad de 6.7 kilómetros, el cual provocó temor en el país, que cuenta con alta actividad sísmica.

Tanto Crunchyroll como Funimation, plataformas con los derechos de distribución del anime en Latinoamérica, anunciaron que este domingo no será posible estrenar el esperado capítulo de Shingeki no Kyojin debido al terremoto, por lo que será pospuesto a una fecha aún no definida.

El episodio 73 de #AttackonTitanFinalSeason será pospuesto debido al terremoto ocurrido en la prefectura de Wakayama, en Japón. Enviamos todo nuestro apoyo a los residentes allí", informó en Twitter Crunchyroll.

En un principio, la Agencia Meteorológica de Japón activó los protocolos de alerta por la posibilidad de un tsunami, sin embargo, la amenaza fue descartada a los pocos minutos.

Por el momento se desconoce cuándo será transmitido el nuevo capítulo de Shingeki no Kyojin, uno de los animes más populares del momento que se encuentra ya en su cuarta y última temporada.

En este punto de la historia en el anime, la facción de los Jaegeristas ha tomado el control, mientras Eren se dispone a conversar de un asunto pendiente con sus amigos de la infancia, Mikasa y Armin, un momento crucial que marcará un punto de inflexión en la historia.

El nuevo sismo en Japón se da a pocos días de la conmemoración de los 10 años del devastador terremoto, tsunami y desastre nuclear que cobró la vida de más de 18 mil personas el 11 de marzo de 2011.