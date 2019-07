Terry Crews anuncia segunda parte de ¿Y dónde están las rubias?

La emblemática película de 2004 "¿Y dónde están las rubias?" contará con una segunda parte tras 15 años de su lanzamiento, aseguró el actor Terry Crews, parte del elenco del filme.

El actor reveló la noticia el pasado 30 de junio durante el programa de televisión "Watch What Happens Live with Andy Cohen" al ser interrogado por un televidente sobre si habría una sgunda parte de la ya clásica "¿Y dónde están las rubias?".

¿Sabes qué? En realidad lo conseguí con Shawn (también actor), y él me dijo: 'hombre, lo estamos haciendo, lo estamos poniendo en marcha'.

El pasado mes de marzo, Terry alertó a los fans de la película al hablar de una posible secuela durante una alfombra roja. Sin aventurarse a dar detalles, aseguró que él contaba con toda la disposición para participar en una segunda parte.

Terry Crews es uno de los actores principales de "¿Y dónde están las rubias?". Foto: AP

Sin embargo, hasta ahora no se han revelado más detalles sobre la secuela de la icónica película a excepción de estos comentarios.

"¿Y dónde están las rubias?" fue estrenada en 2004, bajo la dirección de Keenen Ivory Wayans, con el guión escrito por los tres hermanos Wayans (que también actúan como protagonistas).

Su éxito fue indiscutible. Alcanzó ganancias de 113 millones de dólares en todo el mundo.

La historia se desarrolla en torno a las hilarantes vivencias de dos torpes agentes del FBI que, con el fin de infiltrarse en un caso y realizar una investigación, se hacen pasar por dos gemelas rubias de la alta sociedad, viviendo una serie de extrañas y divertidas situaciones.