Thalía fue la que me dejó de hablar: Pepillo Origel

En entrevista con el Programa Hoy, el periodista de espectáculos Juan José Origel, reveló que Thalía ya no tiene acercamiento con él ni con ninguno de sus antiguos amigos.

Juan José Origel no se explica el motivo por el que la cantante Thalía le dejó de hablar: "ella fue la que me dejó de hablar, yo nunca en la vida he hablado nada mal de Thalía...cuando no tienes ya una cercanía con tus amigos, se va perdiendo la amistad y eso fue lo que pasó".

El también conductor, Juan José Origel, resaltó que en su momento, estuvo siempre incondicional para Thalía:

Ell ya vive en otro mundo diferente, ya no le interesa, ¿tu crees que le interese la amistad que tenía?, yo por muchos años le hice las comidas, las cenas y todo a Thalía.

En dicha entrevista para el matutino de Las Estrellas, Juan José Origel comentó que fue a Nueva York y esperaba encontrarse con su amiga Thalía, sin embargo, eso no sucedió: "le lleve unas cosas que le mandaron, le hable y le dije: 'aquí estoy en el hotel' y me dijo: 'voy a mandar por el y si se te ofrece algo, me hablas'".

Juan José Origel resaltó que no le guarda rencor a la cantante Thalía: "yo se que estas cosas asi pasan, esto es una fabrica de sueños".