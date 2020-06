Thalía a punto de enseñar de más con ajustado vestido de látex

Cuando se trata de sensualidad Thalía se pinta sola, ya que a la mujer le encanta llamar la atención de sus fans quienes quedan emocionado por la belleza que se carga la mexicana más popular de Latinoamérica, pero al parecer una pose con la cuál quiso impresionar a todos estuvo a punto de hacerle una mala jugada, pues el vestido que portaba era muy ajustado.

Nadie que me estrese, nadie que me siga. Si me porto mal yo tengo un santo que me cuida, escribió Thalía en su publicación.

Al parecer la prenda de Thalía la cuál estaba hecha de una especie de látex le hizo una mala jugada en la parte de arriba, pues estuvo a punto de mostrar un poco más, incluso algunos de sus fans le hicieron saber a la también empresaria que la pose que hizo para la sección fotográfica estuvo a punto de ocasionarle un bochornoso incidente, pero ella lejos de preocuparse fue muy profesional, ya que no es un secreto que le guste cumplir primero con su trabajo antes que todo por lo que esto no fue la excepción, además la imagen alcanzó más de 300 mil likes.

"Toda una barbie ud saludos desde Los Ángeles", "Ósea una vez sacaste amarillo azul (que me fascina) y hoy sigues siendo la misma. Por fuera y por dentro", le escribieron a Thalía en Instagram.

Su esposo Tommy Mottola fue el primero en comentar la foto de su amada cuando unos emojis de corazón con los cuales señala el gran amor que le tiene a la madre de sus hijos con quien ha compartido experiencias únicas desde algunos trabajos musicales hasta viajes por todo el mundo.



Algo que también llamó la atención de sus fans es la diminuta cintura que se carga y que para muchos la cantante recurrió a una cirugía estética para tenerla, dicho rumor tiene varios años pues algunos aseguran que se quitó costillas para tener esa figura de avispa que se carga, aunque la intérprete de Amor a la Mexicana prefiere que todos se queden con esa duda la cuál le ha dado mucha risa a lo largo de los años, incluso bromea con ella pues ha compartido videos en Instagram, donde se deja ver con un frasco donde supuestamente están las costillas.

Otra de las veces en que Thalía ha derretido las redes sociales es cuando aparece en traje de baño, ya que muchos no pueden creer que a sus 48 años siga manteniendo ese cuerpo de jovencita que se carga, ya que no tiene ninguna imperfección dejando en claro que no necesita de photoshop para mostrar su belleza con la cuál enamora a millones, incluso la exactriz a pesar de ser una señora casada sigue recibiendo piropos de los caballeros quienes desearían una bella cita con ella.

