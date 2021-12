Thalía arrasando como siempre luce impecable con un outfit blanco

Thalía de 50 años de edad deja en claro que ya está lista para la Navidad y lo hizo con un outfit en color blanco con el cual enamoró a todos, pues se ve espectacular, además de lucir una melena radiante con la cual impactó a más de uno por lo radiante que se ve.

Hasta el momento la foto alcanzó más de 16 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le desearon feliz Navidad adelantada a la cantante quien siempre ha sido fuente de inspiración para millones, por además a muchos les sorprende con lo joven que se sigue viendo.

"Arrasando Con la familia y tu música … Feliz navidad hermosa muchas bendiciones", "Escuchado Feliz navidad de Thalia", "Ha pasarla genial, a pesar de no tener seres queridos que ya se fueron, la vida sigue, y mientras dios nos mantenga aquí, hay que vivir la navidad al máximo", le escriben a la artista.

Para quienes no lo saben Thalía siempre sorprende con sus looks navideños y esta sesión que hizo no fue la excepción, pues se ve demasiado glamorosa, además siempre trata de estar al pendiente de sus fans con este tipo de postales con las que enamora a quien sea pues ella sabe como ser toda una sensación.

Otra de las cosas por las que la también actriz mexicana es muy elogiada ha sido por ser una gran madre, pues en varias ocasiones le ha puesto pausa a su carrera para dedicarse a sus hijos quienes han sido el motor más importante de su vida, es por eso que siempre ha tratado de ser una mujer muy presente en los eventos más importantes de su vida.

Además, la ex reina de las telenovelas también ha sido muy amada por las locuras que en ocasiones comparte con sus fans, que van desde videos divertidos para Tik Tok como bailes o caracterizaciones donde deja en claro que tiene mucho para dar todavía.

Cabe mencionar que Thalía es de las pocas famosas que ha mantenido su vida familiar alejada de los medios desde que se casó con el empresario Tommy Mottola.

