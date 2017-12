Thalía así respondió tras preguntarle por Paulina Rubio

Thalía puso fin a los señalamientos que afirman que entre ella y Paulina Rubio existe un rivalidad que afirman que nació cuando ambas eran integrantes del grupo Timbiriche.

Esta no es la primera ocasión que la cantante de 46 años habla del tema que durante años la ha perseguido al igual que a la conocida "Chica Dorada".

En una ocasión dentro de una gira por España la cantante fue cuestionada por una presentadora a lo que respondió:

"Te voy a decir que pasa, hay un negocio que es muy grande que se llama el chisme ¿Verdad? Y ese vende raiting impresionante tanto impreso como en televisión; ella (Paulina Rubio) y yo tuvimos unos años sensacionales en el grupo (Timbiriche) fuimos grandes, grandes amigas (...) cuando crecemos cada quien va por su lado... la vida te va separando, jamás en mi vida se ha cruzado la palabra envidia o celos", dijo.

Sin embargo, otros ex compañeros de la agrupación como Edith Márquez reveló la supuesta pelea en pleno escenario entre Thalía y Paulina Rubio que desencadeno esta rivalidad de la que se ha hablado tanto por años.

"En un show anterior de broma Paulina, estaba cantando Thalía y le hace un tipo de broma entonces volteó Thalía y no le gustó la broma y al show siguiente Thalía le hizo lo mismo, entonces ya Paulina no le gustó la broma, entonces no se que se dijeron y algo le hizo así como de jalón de cabello, no así de plano pero si se jalaron el cabello un poquito (...) fue horrible por que la gente empezó a gritar de un lado Thalía y de un lado Paulina", reveló la también cantautora.

Sin embargo, esta vez la esposa del productor y empresario Tommy Mottola asistió a la presentación de la nueva serie de documentales que narra la historia de cinco jovencitas que su quinceañera y ahí dejó en claro varias cosas de esta supuesta enemistad.

La señora de Mottola fue interceptada por los medios de comunicación quienes la cuestionaron sobre si participará para el proximo año en la gira de un posible reencuentro de Timbiriche y a la gira "Versus" que realizan desde este 2017 Alejandra Guzmán y Gloria Trevi.

Una reportera del programa "Suelta la Sopa" de Telemundo le dijo a la también actriz:

(...) Se anda rumorando que el próximo año vas a estar en concierto con Paulina Rubio ¿eso es cierto?

“Ay no se, le voy a preguntar, no se, lo voy a chatear a ver que onda”, respondió entre risas la protagonistas de la trilogía de las Marías en la televisora de San Ángel.

La reportera insistió:

¿Se llevan bien ustedes?

“Nos llevamos super bien, whatsapeamos todo el tiempo”

La periodista fue más allá y le cuestionó:

¿Esa rivalidad de la que se habla entonces es puro cuento?

“Eso no, para nada, te lo digo de verdad”

Aquí el momento:

