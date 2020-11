Thalía causa polémica en Instagram con su imagen de un apuesto caballero

México. La cantante mexicana Thalía, esposa del empresario Tommy Mottola, con quien vive en Nueva York, Estados Unidos desde que se casaron en 2000, siempre sorprende con sus publicaciones en Instagram y esta vez no es la excepción. Ahora causa polémica con un video en el que luce como un apuesto caballero.

Thalía, cantante de éxitos musicales como Amor a la mexicana y ¿A quién le importa?, no deja de sorprender a sus fans con cada "locura" que se le ocurre y ahora se caracterizó al estilo de Ace Aventura, y sin duda alguna, dejó con la "boca abierta" a sus seguidores.

Thalía sorprendió porque luce idéntica a Jim Carrey. Sus gestos y postura son similares a él, por eso es que sus fans, tras ver los resultados, le reconocen que es muy talentosa e ingeniosa, y cómo no va a ser así, si la protagonista de telenovelas como Marimar lleva en su sangre el amor por el arte.

Aquí las peripecias para que amor y Pikachu se concentrarán!!! Me acorde tanto de pulgoso cuando grabábamos #marimar. Siempre sostenían una salchicha sobre mi cabeza para que el viera fijamente a la costeñita! Pero ahora mi perrita love lo único que quería era jugar! En fin! Lo logramos y aquí el behind the scenes", escribe Thalía en el título de su publicación en la que luce al estilo Ace Aventura.