Thalía clama justicia para Fátima y otras víctimas de feminicidio

El cruel asesinato de la niña Fátima, quien solo tenía 7 años de edad, ha llenado de dolor y consternación a todo México. En redes sociales las personas han exclamado frases como "ni una más" o "no te metas con nuestros niños". En su feed de Instagram la cantante Thalía compartió un sentido mensaje ante este lamentable acontecimiento.

"No puedo dejar de pensar en este angelito de siete añitos. ¡Esto no puede continuar! ¡Hay que pararlo de inmediato! El caso de Fátima no es un caso de violencia más, sino una muestra de los miles de feminicidios que siguen acabando con víctimas inocentes", expresó Thalía.

Asimismo la esposa de Tommy Mottola resaltó que como mujer y madre que ama profundamente México, "pido que se actúe ya mismo contra la impunidad, indiferencia y desidia, necesitamos urgentemente acción, leyes preventivas y más apoyo a la mujer y a las niñas".

Los mexicanos estamos indignados y el mundo entero igual, exigimos leyes que protejan a la niñez y a las mujeres de inmediato.

"Ni una más, ni una menos, Justicia para Fátima", finalizó Thalía en su post en Instagram.

"Entre tus manos está mi vida Señor", cantaron con sentimiento los presentes a la misa de cuerpo presente de la pequeña Fátima Cecilia. Bajo una lona amarilla, las veladoras formando el nombre de Fátima, iluminaban la puerta negra que daba entrada al cuarto en dónde los restos de la pequeña eran velados. Afuera, un centenar de personas, entre familiares, amigos y vecinos de esta familia permanecieron sentados y en espera de despedir a Fátima.

La pequeña fue sepultada ayer por la tarde.