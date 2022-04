Thalía comiendo caviar deja en claro el lujoso manjar que ella se puede dar

Thalía de 50 años de edad, ha dejado en claro que cuando pierde la dieta lo hace con estilo y de manera excéntrica, pues compartió con sus fans en redes sociales como se come una rebanada de pizza, pero este gusto culposo no era cualquiera, pues ella le agrega un ingrediente extra, se trata de caviar.

Para quienes no lo saben el caviar es un alimento procedente del mar y son los huevecillos que pone el pez esturión, el cual solo se encuentra en algunos mares del mundo, por lo que su difícil caza además de rareza lo vuelven muy caro, pues un kilo puede costar desde los mil hasta los veinte mil pesos depende la calidad o la misma marca que se encarga de elaborarlo.

Aunque Thalía quien aparece disfrutando su rebanada de pizza con un exceso de caviar en la parte de arriba no comparte la marca que ella adquiere, es de imaginarse que siendo la estrella que es desde hace varios años, podría tratarse de lo más exclusivo en cuanto a este manjar marino que comió la cantante mexicana.

"Mi favorito, caviar sobre pizza Y al final , Coca-Cola con limón #ThalyExcentricidades ¡Cuéntame cuáles son las tuyas!", escribe Thalía en la foto, donde se le ve de lo más feliz comiendo, ya que aprovechó su domingo para romper dieta y preguntar a sus fans como estaban pasando su día.

"Yo a todo le pongo mayonesa", "Yo creí q era el mapa de República Dominicana", "@thalia solo quiero mandarte un besos grande desde Argentina y decirte que te extrañamos mucho por acá", "Noo paso, eso si no se nada rico, bueno es que en lo personal no me gusta el caviar y la Coca Cola menos jejejeje", escribe en su foto Thalía.

Otra de las cosas que ha llamado la atención de la esposa de Tommy Mottola, es que se ha dejado ver varias veces sin maquillaje, por lo que sorprende su cara intacta de arrugas o algún efecto de la edad, aunque los haters ya le han dicho que abusó del bótox, pues han notado ciertas zonas raras de su cara, pero a la mexicana la tiene sin cuidado.

