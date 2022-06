Thalía comparte en redes los fuertes moretones de sus piernas y preocupa a sus fans

Thalía de 50 años de edad, preocupó mucho a sus fans después de haber compartido un video en sus redes sociales, donde aparece mostrando unos enormes moretones en sus piernas, por lo que dicha imagen hizo ruido en muchos portales, pero ella mismo explicó la razón por la cual se ven así.

Resulta que Thalía está en un nuevo proyecto de trabajo, por lo cual aprovechó para enseñarle a sus fans que no ha sido nada fácil lo que está haciendo, pues los moretones han sido parte de la ardua carga de trabajo, pero como toda una profesional, ella dejó en claro que seguirá dándolo todo como la estrella es.

"3er día de filmación y mis piernas 4 terreno amortiguando las tempestades de las locaciones. Yo no paro, toda una trouper 4 ever! Let’s go, keep filming!", escribe Thalía después de haber posado en el video como una verdadera diosa, pues a sus fans le encantan ver este tipo de contenido de su parte.

"Gracias por dedicar tanto a tus fans, y mis mejores deseos, mi amor", "My corazon Eres una reina hermosa!! Que dios te bendiga siempre", "intenté tomar mi pierna de la misma manera, y por poco me un calambre", "Dios le da sus perores batallas a sus mejores guerreros", "¿Seguirás algún día mi club de fans, dedicado a ti? yo te amo tanto", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben Thalía tenía un buen rato que no compartía nada nuevo para sus fans, es decir, desde hace tiempo le han estado pidiendo por lo menos un video musical, ya que ha estado centrado en otros asuntos, pero fue hasta ahorita que decidió actuar rápido para darles una gran sorpresa a sus seguidores quienes la apoyan en todo.

Cabe mencionar que hace unos días fue muy confundida con su sobrina Camila Sodi, esto después de que la actriz apareciera bailando en un video en el cual le dijeron que no solo se miraba como su famosa tía, sino que traía un look muy similar al de ella causando revuelo total, pues no es la primera vez que notan ese parecido entre las dos.