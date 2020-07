Thalía consigue cintura de reloj de arena con ajustado corset

Thalía vuelve hacer el centro de atención de las redes sociales al compartir un video en redes sociales donde su equipo de producción, con quien hizo el videclip Estoy Soltera, aparece ajustándole un corset con el cual logró una cintura muy pequeña para lograr el efecto de reloj de arena.

En el video que lanzó la cantante Thalía hace unas horas, aparece con un corset totalmente negro y más de seis manos armando el sensual outfit, con el que logró una cintura de ensueño, pero aseguró que no fue una tarea fácil, es por eso que ocupó mucha ayuda.

¡Cintura de avispa a 10 manos! ¡Quien dijo que lograr este look fue tarea fácil estaba soñando! Entre que me arreglaban los tirantes, me ajustaban los lazos del corset, me detenían en el cabello para que no se enredará y me apretaban la cintura a más no poder para lograr el efecto “reloj de arena” logramos el look que utilicé para en uno de los sets del vídeo de #estoysoltera. Y ese final inesperado...¡se coló en la edición!, escribió Thalía en la foto.