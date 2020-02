Thalía da pistas sobre su posible regreso a la televisión

La cantante y actriz mexicana Thalía sorprendió al compartir una serie de pistas en redes sociales con las que hizo pensar a sus fanáticos sobre su posible regreso a la televisión, un momento muy esperado por muchos.

Thalía primero compartió un corto video en donde se le ve sentada en un sillón dentro de una recámara mientras lee las partes de un guion, probablemente de televisión, y más tarde publica el guion que practicaba en el silencio de su hogar, pistas que ayudaron a sus fans a atar cabos y deducir es la sorpresa que la famosa prepara para este 2020.

Thalía leyendo el guion en su hogar Foto: Captura de pantalla

El guion fue acompañado con un "sorpresas próximamente" de la actriz y describe una escena en donde Thalía enfrenta a John (actor desconocido) y le explica que jamás volverán a ver las estrellas, aunque él lo quiera y en cierto punto lo ofende llamándolo "hipócrita".

El guion que compartió Thalía en sus historias Foto: Captura de pantalla

Si bien esto podría tratarse de un guion de un nuevo videoclip musical, muchos creen que también podría ser una pista de lo que hará próximamente en televisión, pues recordemos que la actriz se colocó como una de las favoritas en sus inicios con telenovelas como "Marimar", "María la del barrio" y "Rosalinda".

Cabe mencionar que la intérprete ha dejado ver sus deseos por volver a la actuación, ya que frente a las cámaras de ¡HOLA! TV habló sobre su regreso a la televisión y expresó: "Me gustaría volver a la actuación en algún momento", sin revelar detalles sobre esto o algún proyecto a futuro.

Por ahora, Thalía se encuentra creando grandes éxitos musicales, tales como "No me acuerdo" y más recientemente "Ya tú me conoces" junto a Mau y Ricky, el cual promocionó con un colorido y atractivo videoclip.

Además, ha demostrado ser una espectacular empresaria, ya que tiene una línea de ropa, de productos para el cabello y también maquillaje.