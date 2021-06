Thalía deja de nuevo a sus fans "boquiabiertos" al presumir en Tik Tok su figura en bikini

México. Thalía sigue cautivando a sus fans en sus redes sociales, especialmente en Tik Tok, donde acaba de compartir un nuevo video donde luce su envidiable figura.

Thalía presume nuevamente su figura en un video donde aparece modelando varios trajes de baño que se adaptan bien a su silueta, lo que hace que sus seguidores la llenen de halagos.

En el video referido donde Thalía muestra sus bikinis aparece co una chalina en su cabeza y la frase: “Mis problemas queriendo sabotear mi mañana” , lo que desata la admiración de sus fans.

Thalía, originaria de Ciudad de México y quien radica en Nueva York, Estados Unidos, desde el año 2000 en que se casó con el empresario Tommy Mottola, sigue fascinando con sus publicaciones.

La guapa cantante de exitosos temas como Equivoada, No me acuerdo y Te quiero, no deja de compartir contenido en sus redes y en estas es una de las artistas latinas más buscadas y seguidas.

La protagonista de exitosas telenovelas como Marimar, en los años 90, muestra nuevamente que a sus 49 años de edad tiene uno de los mejores cuerpos e incluso sus seguidores le dicen que parede veinteañera.

Y es que la famosa siempre se ocupa de lucir bien y para ello diariamente hace ejercicio, como saludable y en sus redes también comparte cómo hace para llevar una vida saludable.

Aunque también le encantan los postres y las donas de chocolate y cajeta son sus favoritas, por lo que en ocasiones también muestra cómo saborea sus postres favoritos.

Thalía , quien en los años ochenta formó parte del grupo Timbiriche y protagonizó con éxito la telenovela Quinceañera, junto a Adela Noriega, es una de las artistas mexicanas con más fama en la actualidad.

El nuevo disco de Thalía se llama Desamorfosis e incluye en el temas como Mojito, su primer corte promocional, además Tu boca, este último un dueto junto a la banda MS de Mazatlán, Sinaloa.

