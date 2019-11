Thalía desesperada pone Árbol de Navidad en pleno Halloween

No hay día en que Thalía no cause polémica en redes sociales y esta vez lo hizo por haber puesto el árbol de Navidad en pleno Halloween recibiendo cientos de comentarios de todo tipo por montar el majestuoso adorno que ya es una tradición verlo en la casa de la cantante.

¡Último día de octubre y ya puse mi árbol! ¡Siempre acelerada pero feliz feliz!, escribió Thalía quien es fanática de las últimas fechas del año.

"Me encanta la mejor estación del año si por mi fuera tuviera el arbolito todo el año saludos hermosa", "Tu puedes Thalía contra las fuerzas demoníacas del Hallowen", "Pérate que apenas es Halloween", escribieron en redes sociales los internautas.

Pero eso no fue todo ya que la esposa de Tommy Mottola no desaprovecho Halloween la cual es toda una tradición en Estados Unidos y decidió disfrazarse del super héroe de Marvel Dr Strange, dejando sin habla a sus fans por lo idéntico que se miraba al personaje original de la película.

"Siempre he disfrutado las caracterizaciones... planear los vestuarios, maquillaje, peinado y meterme en personaje. ¡Y este me lo disfruté muchísimo! Soy fan de la película #drstrange y de su perseverancia para encontrar balance en su vida. ¿Tú? ¿Quién fuiste para este #halloween?", escribió Thalía en un video el cual alcanzó más de 76 mil likes.

"Hermosa como siempre un abrazo desde Colombia", "Hermosa, talentosa, polifacética desde Colombia te queremos mucho", "Me encanta tu forma de ver la vida, siempre positiva y disfrutándola a tope", le escribieron a la también empresaria.

Cabe mencionar que Thalía siempre muestra su maravillosa vida en redes sociales donde siempre se mantiene muy activa, ya que sus fans siempre están al pendientes de lo que hace su artista favorita, quien se convirtió en toda una celebridad por las ocurrencias que realiza.