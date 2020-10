Thalía e Itatí Cantoral recrean con humor el video de la niña del pastel

Hace unos días en redes sociales se viralizó el video de "la niña del pastel", donde dos pequeñas protagonizaron un inesperado momento en plena fiesta de cumpleaños. Cuando la festejada iba a apagar la vela de su pastel, otra niña se adelantó y lo hizo, provocando el enojo de la cumpleañera. A través de un dúo en TikTok la cantante Thalía y la actriz Itatí Cantoral, recrearon dicha escena.

En el video (musicalizado con el tema de la telenovela "María la del barrio"), podemos ver a Thalía con un pequeño pastelillo con una vela, simulando que ella era la niña del pastel. Posteriormente Itatí Cantoral se lo quita y apaga la velita, provocando el enojo de la cantante mexicana, quien no lo dudó y jaló de los cabellos a la actriz, tal y como sucedió en el viral video de la niña del pastel, claro, todo con humor. En su post la esposa de Tommy Mottola comentó:

Nunca es tarde para hacer travesuras con Itatí Cantoral, nos desgreñamos pero nos queremos. Vayan a hacer dueto a mi TikTok, un poquito de humor en estos tiempos difíciles.

"Nos encataría verlas trabajando juntas otra vez, esa si eran novelas muy entretenida", "estas peleas no se olvidan, aunque solo fuera pura ficción", "eso, dale duro María la del barrio", "son únicas", "Thalía has estado presente en todas las etapas de mi vida, te admiro mucho", "jajajaja genial, me recuerda al video del cumpleaños de la niña", "se estaban demorando en hacer dueto en TikTok, Itatí es también super chevere en sus TikToks", "el dúo que necesitaba ver, única las dos", "les quedó genial la sopla velas y la jala pelos", son algunos de los comentarios en la publicación de la cantante mexicana.

¿Quién es la niña del pastel que se volvió viral?

La pequeña María Eduarda, conocida como la niña del pastel, se encontraba celebrando su fiesta de cumpleaños número 3 en la ciudad de Pato Branco, Brasil, todo parecía marchar bastante bien hasta que un ataque de celos por parte de su hermana mayor, Maria Antonia, la hizo pasar un momento de mucho enojo.

Tan solo hace falta ver las imágenes para notar que esta completamente consumida por la emoción mientras sus invitados le cantan y aplauden. De pronto, llega el importante momento de soplar las velas y pedir un deseo, sin embargo, la "villana" de este video hace su aparición; su hermana se acerca más rápido y sopla con más fuerza para apagarlas ella misma.

Este acción provocó que María Eduarda enfureciera y se dejara ir contra ella; fue precisamente esto lo que hizo que el video se volviera viral en Internet. De acuerdo al medio brasileño Hugo Gloss, fue la madre de las niñas quien publicó el video en su cuenta de Instagram pero al notar que la cosa se había salido de control prefiirió quitarlo, sin embargo, ya era demasiado tarde, pues sus niñas estaban protagonizando lo que probablemente serán los mejores memes del 2020.

Gabriela Aureluk, confesó que la repentina fama de sus niñas la tomó por sorpresa, no obstante, parece que ahora ha tomado la situación de una mejor manera e incluso ha compartió algunos memes en su cuenta de Instagram. La joven madre, explicó en la entrevista que las niñas llevan una relación normal de hermanas, a veces momentos de amorosos y otras veces momentos malos, tal y como ocurrió en el video. "Como era el cumpleaños de la menor, la mayor estaba celosa, es normal. Se llevan muy bien, no están lejos la una de la otra. Solo ayer, durante la fiesta, los regalos eran para la pequeña, los abrazos eran para la pequeña, ella sintió que la hicieron a un lado así que empezó a ponerse celosa", explicó la mujer para Hugo Gloss.

Así como Thalía e Itatí Cantoral, muchas más personas han recreado el video de la niña del pastel, como la polémica Karla Panini.