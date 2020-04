Thalía enseña a Paulina Rubio que canta mejor que ella sin mucho esfuerzo

Luego de que Paulina Rubio se puso a cantar en sus redes sociales para entretener a sus fans durante esta pandemia causada por el coronavirus (Covid-19), los internautas se siguen burlando de ella por como cantó.

Ahora salio a la luz un video con el cual Thalía quien siempre ha sido la supuesta rival de la chica dorada por años demuestra como se canta acapella sin la necesidad de esforzarse tanto dejando sin habla a los fans de la rubia.

En el video se puede ver a Thalía disfrutando de unos ricos brownies y la vez cantante por lo que la mexicana fue ovacionada por la forma perfecta en la que cantó comparándola con su colega quien fue muy criticada.

"Jajajaj mi canción en el próximo karaoke", "Me encanta como termina cada frase con un o", "Lo cierto es que no hay edad para divertirse", le escriben a Thalía en redes sociales cuando vieron el video.

Cabe mencionar que después de que Paulina dijera que su gira con Alejandra Guzmán se canceló de inmediato le propusieron que hiciera una con Thalía pero al parecer Rubio sigue buscando a alguien que le llene el ojo para hacer un nuevo proyecto.

No se va hacer había algunos planes no puedo hablar mucho del tema la verdad esta chava esta bien loquis y pues no te puedo decir más que no se va hacer, dijo Paulina en una entrevista pasada.