¿Thalía eres tú? La cantante causa gran asombro con su disfraz de Ace Ventura

Fue en 1994 cuando el comediante Jim Carrey, canadiense nacionalizado estadounidense, interpretó a uno de sus personajes más icónicos: Ace Ventura. Muchos recordarán a este detective de mascotas un tanto excéntrico, quien ama a los animales y tiene un gran conocimiento sobre los mismos. Su personaje era fácilmente reconocible por su vestimenta hawaiana y su peinado inspirado en Elvis Presley. Este 2020 la cantante y actriz mexicana Thalía, trajo de vuelta a este singular personaje.

Thalía ha causado gran sensación en redes sociales por su disfraz de Ace Ventura. Aunque la esposa de Tommy Mottola no tenía muchos ánimos de celebrar Halloween, por complacer a sus fieles seguidores de último momento "armó" su disfraz y el resultado ha sido más que asombroso. "Este año no sentí para nada el celebrar halloween. ¡No he sentido el impulso de decorar, ni me he sentido atraída en lo absoluto por esqueletos o brujas o fantasmas! No sé si a ustedes les pasa lo mismo", expresó la cantante.

Pero lo único que quiero es positivismo, alegría y cosas lindas que alegren mi vista. No tenía planeado en lo absoluto ningún disfraz para el día de hoy, y gracias a una de mis amigas que me animó y a ustedes que me pedían ver mi disfraz de este año, fue que me encendí las ganas.

Thalía fue felicitada por sus fans por siempre complacerlos y por su creatividad. Foto: Instagram @thalia

Thalía contó que lo primero fue buscar en el closet de su esposo Tommy Mottola la camisa hawaiana y después, buscó en el closet de su hijo una tank top blanca. Luego imprimió la credencial del detective Ace Ventura y por último, "pedirle a mis hijos emplumados y peludos (mis mascotas amadas), que me hicieran el favor de cooperar para la foto. ¡Lo logramos!".

Asimismo Thalía publicó en su feed de Instagram un video con el detrás de su disfraz de Ace Ventura.

Aquí las peripecias para que amor y pikachu (sus mascotas) se concentrarán, me acordé tanto de pulgoso cuando grabábamos 'Marimar', siempre sostenían una salchicha sobre mi cabeza para que el viera fijamente a la costeñita. Pero ahora mi perrita love lo único que quería era jugar. En fin, lo logramos y aquí el behind the scenes.

¿En qué consiste el trastorno que padece Thalía?

Por otra parte, en una pasada emisión del programa Latin Music Queens de Facebook Watch, Thalía habló sobre la muerte de su padre, el científico y criminólogo Ernesto Sodi Pallares, ocurrida cuando tenía solo seis años de edad. La actriz y cantante mexicana mencionó que tras el fallecimiento de su progenitor, desencadenó en ella el trastorno obsesivo compulsivo (TOC u OCD, por sus siglas en inglés), el cual padece desde entonces.

El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por los pensamientos irracionales y los temores (obsesiones) que provocan comportamientos compulsivos. El TOC se caracteriza por la obsesión en asuntos como el miedo a los gérmenes o la necesidad de organizar ciertos objetos de una manera específica. Los síntomas pueden manifestarse gradualmente y variar a lo largo de los años. El tratamiento incluye terapia conversacional, medicamentos o una combinación de ambos. Si bien el tratamiento puede ayudar, esta enfermedad no tiene cura.

Thalía contó sobre la muerte de su padre: "estaba enfermo, cada vez más enfermo, la última vez que lo vi estaba en su cuarto conectado a muchas máquinas y mi madre me dijo que me despidiera, pero yo no lo sabía, ella me dijo: 'dale un beso a tu papá para que se ponga bien', y le di el beso y cuando me fui las máquinas (empezaron a sonar) y luego murió".

Recordó que al escuchar las máquinas justo después de que ella le diera el último beso, desencadenó el trastorno obsesivo compulsivo, "se murió y yo sentí que mi amor, mi beso lo había matado, eso es demasiado para una niña de seis años y desde entonces, empecé con el TOC".