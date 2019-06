Thalía es tachada de ridícula tras poner video en Instagram

Thalía, cantante de éxitos musicales como "No me acuerdo" y "Te quiero", es tachada de ridícula tras publicar en Instagram un video en el que se ve bailando porque anda de compras. A muchos usuarios no les agradó tal publicación.

Thalía se fue de compras y quiso hacerlo público, pero a muchos usuarios en Instagram no les causó gracias verla brincar y bailar porque anda haciendo lo que más le gusta: ir de compras.

Me da pena ajena verla. Siempre haciendo el rídiculo”, “Ya no encuentra cómo llamar la atención”, “Ya le fallan las neuronas”, escribieron algunos usuarios.