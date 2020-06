Thalía está soltera y lo dice cantando

México. La cantante mexicana Thalía promociona su nuevo tema y video "Estoy soltera", el cual estrenó en redes sociales el pasado 19 de junio de 2020 y llega ya a casi 10 millones de vistas en YouTube; lo canta junto a las también cantantes Leslie Shaw y Farina.

Thalía vuelve a posicionarse en el gusto de sus seguidores en redes sociales ahora con el tema "Estoy soltera", muy movido, donde la famosa mexicana derrocha belleza y sensualidad, al igual que Leslie Shaw y Farina.

En Instagram, Thalía festeja por el éxito de su nuevo tema y coloca este día un video en el que aparece rodeada de varios modelos. Con dicho video alude a la canción citada.

Thalía tiene acostumbrados a sus fans de todo el mundo a que vean en ella en sus videos imágenes exclusivas, originales y en su persona atuendos que la hacen verse como una verdadera diva, y esta vez no es la excepción.

Hay que rico es saber que en mi casa no me esperan, hoy me voy a perder, menos mal que estoy soltera", dice parte de la canción que promociona ahora Thalía, a ritmo de reguetón.