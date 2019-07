Thalía hace pregunta inesperada a su espejito, espejito

La actriz y cantante Thalía, protagonista de telenovelas inolvidables como "María la del barrio" y "Quinceañera", se sienta frente a su espejo para hacerle una pregunta, y es justamente la misma que hace la bruja del cuento de "Blanca Nieves".

Thalía tiene muchas ocurrencias y no duda en compartirlas a través de sus redes sociales. Ahora coloca en Instagram una imagen en la que figura ella, elegantemente vestida, como es su costumbre, y le lanza una pregunta al espejo que tiene frente a ella.

Espejito, espejito dime: ¿quién es la más chulada del mundo entero? Yo no, pero de que me la paso bien en la vida no cabe duda", pregunta la estrella de México que radica en Nueva York al lado de su familia.